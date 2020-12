Henrik Rasmussens nytårshilsen: Lyspunkter i et anderledes år

Henrik Rasmussen ønsker godt nytår.

VALLENSBÆK. Borgmester Henrik Rasmussen ser tilbage på 2020 og de udfordringer, året har givet for Vallensbæk Kommune med udlingingsreform og corona-virus. Han kigger også fremad mod det kommende år

Af Henrik Rasmussen (K) Borgmester i Vallensbæk

Året 2020 er bestemt ikke gået som planlagt og forventet. Først kom coronaen, og kort efter vedtog regeringen deres udligningsreform – to ting med stor betydning for Vallensbæk.

Tæppet blev hevet væk under benene på os med den nye udligningsreform. Vores stærke økonomiske fundament blev udfordret, da det viste sig, at når reformen er helt indfaset, skal vi i Vallensbæk betale 29,1 millioner mere om året til andre kommuner.

Vi vil ikke spare på et udviklende børne- og ungeliv eller på pleje og omsorg. Kommunalbestyrelsen har derfor været tvunget til at hæve kommuneskatten og vil samtidig fortsætte den byudvikling, som kan sikre, at også nye ressourcestærke borgere og virksomheder vælger Vallensbæk til.

Med udligningsreformen fik vi medhold i, at vi er robuste og bæredygtige. Når vi skal betale så stort et beløb til andre kommuner, så beviser det, at vi er økonomisk stærke nok til at stå på egne ben. Det betyder også, at vi i 2021 ophæver det forpligtende samarbejde, som vi har haft med Ishøj siden 2007.

Vi er glade for, at vi får vores fulde selvstændighed tilbage, for det gør, at vi har mulighed for at tilbyde en endnu mere nærværende service til vores borgere.

Vi blev ramt først

Udligningsreformen blev aftalt af regeringen og Venstre i ly af corona, som har fyldt meget i 2020. Virussen bredte sig i hele verden i løbet af foråret. Vores hverdag ændrede sig, og pludselig skulle vi forholde os til smittetal, hjemsendelser, forsamlingsforbud og alskens andre regler og begrænsninger.

På plejehjemmet Højstruphave kom coronaen alt for tæt på. Vi blev ramt som nogle af de første i landet, og corona var nyt for os alle sammen. Både beboere og pårørende var lige pludselig adskilt på grund af besøgsrestriktioner. Den skærpede indsats i foråret vil jeg aldrig glemme, og jeg kan ikke takke personalet nok.

Plejepersonalet og andre har gjort alt for, at hverdagen for beboerne har været fyldt med sang, underholdning og nye måder at mødes med pårørende på.

I både Rønnebækhus og Pilehavehus har de også skulle forholde sig til en hverdag med corona. Nye spisevaner er opstået i cafeerne. Og selvom tiden er svær, er det min oplevelse at borgerne forstår situationens alvor og lever med, at hverdagen er en helt anden, end den plejer.

Det har vi lært

Ældreområdet får I 2021 generelt et løft. Vi går med i demens-alliancen – et landsdækkende netværk, der arbejder på at forbedre forholdene for demente og deres pårørende. Og vi har sat flere penge af til arrangementer på ældreområdet.

Forældre til børn i daginstitutioner og skoler har skullet forholde sig til hjemsendelser, nødpasning og genåbning. Vi oplevede, at børn var hjemme, og både daginstitutioner og skoler fik ny hverdag med nye spilleregler.

Mens coronaen rasede i foråret, lærte vi, at udearealerne i øget omfang kan bruges til leg og læring. Vi fik børn med røde kinder, vindblæst hår og mudder på tøjet. Og derfor vil vi forbedre udeforholdene i daginstitutioner og skoler, så det gode udendørs-børneliv kan fortsætte.

På børneområdet har vi igen i år øget normeringen, så kommunens børn får gavn af, at vi understøtter den tidlige, den forebyggende og den sproglige indsats. Og vi udvider med en udflytterbørnehave ved Naturlegepladsen.

På skolerne har den digitaliseringen fået et boost, og alle skoleelever fik iPads eller computere for at understøtte den digitale læring. Midt i pandemien opdagede vi, at vores elever i allerhøjeste grad er digitalt indfødte, da de dels måtte undervise deres forældre i, hvordan computere og iPads kan bruges til online-møder, og dels blev klogere på dansk, engelsk og matematik – endda i en sådan grad, at vores skoler nu igen er blandt de 25 % bedste i Danmark. Jeg er stolt af vores tre skoler, som gør et rigtig godt stykke arbejde.

2020 har på mange måder været præget af corona, men det har også været et år, hvor vi fortsat arbejder efter den udviklingsstrategi, som mange borgere var med til at lave for tre år siden.

Vi kæmper stadig for, at staten skal tage ejerskab over den støj, som kommer fra deres veje, og vi har fortsat fokus på klima og grønne områder. Arbejdet med letbanen er i gang i kommunen, og kontrakten til den kommende svømmehal blev underskrevet.

Så 2021 bliver et spændende år. Et år med et kommunalvalg og forhåbentlig en vaccine, der kan få has på coronaen, så vi igen kan mødes, blandt andet i det aktive frivillige- og foreningsliv, der har gjort en kæmpe indsats for at bringe mennesker sammen på trods af svære vilkår og restriktioner.

På vegne af kommunalbestyrelsen ønsker jeg alle i Vallensbæk et godt nytår!