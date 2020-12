God håndhygiejne: Boligselskab tilbyder gratis håndsprit til beboerne

Michael Buch-Barnes er formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab. Her står foran en af de spritdispensere, som selskabet har sat op for at komme coronasmitten til livs. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Boligselskab vil den den stigende smitte med coronavirus i kommunen til livs. Derfor er der sat næsten 300 sprit-dispensere op i boligselskabets mange afdelinger

Af Robert Hendel

I Brøndby er antallet af nye smittede med coronavirus rekordhøjt, og udviklingen ser ikke ud til at vende lige med det samme.

Derfor har Brøndby Boligselskab, der administrerer cirka 2700 lejemål fordelt på 9 afdelinger i Brøndby Strand, Brøndbyøster og Brøndbyvester, valgt at sætte sprit-dispensere op i alle opgange og fællesvaskerier i boligselskabets afdelinger. I alt er der sat 299 sprit-dispensere op på forskellige steder, hvor folk især færdes.

– Vi vil som boligselskab gerne gøre vores for at forebygge smitte og støtte de gode vaner med håndhygiejne. Vi håber, at beboere og gæster vil gøre brug af de nye spritdispensere, for vi er nødt til at stå sammen, hvis vi skal have knækket smittekurven, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab.

Derfor traf organisationsbestyrelsen i oktober den beslutning at indkøbe sprit-dispensere til boligselskabets opgange og vaskerier. De blev sat op midt i november, og de er ifølge Michael Buch-Barnes kommet for at blive, også efter tiden med coronavirus.

– Et fortsat fokus på håndhygiejne er en af de gode ting, vi kan tage med fra corona-tiden, siger Michael Buch-Barnes.