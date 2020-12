Gå sammen hver for sig ind i 2021

GLOSTRUP. Hjerteforeningen i Glostrup opfordrer familier og venner til at gå en frisk tur sammen i den første uge af januar

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste 34 år har Hjerteforeningen arrangeret nytårsmarch i Vestskoven, der plejer at samle mellem 200 og 300 mennesker. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre i år på grund af corona-restriktionerne.

Men motion og hyggeligt samvær i starten af januar er ikke aflyst, for Hjerteforeningen opfordrer i stedet til, at man inviterer familie og venner til at gå en tur sammen i mindre grupper i løbet af den første uge af det nye år – naturligvis under hensyntagen til retningslinjerne for, hvor mange vi maksimalt kan samles til den tid.

– Det er godt for hjertet, og det er godt for at undgå den følelse af ensomhed, der nemt kan snige sig ind over os i en tid, hvor socialt samvær er begrænset, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen.

Foreningen har i den første uge af året fokus på ”Nytårsmarch – gå sammen hver for sig-uge”. De kommer gerne med forslag til ture, for eksempel hjertestierne i Ejby Naturpark.