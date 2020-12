Første opera i kulturhus

Glostrup Kulturhus arrangerede i sidste uge opera i Østervangskirken. Foto: Maj Melchior

GLOSTRUP. Det har været småt med mulighederne for koncerter i Glostrup Kulturhus på grund af coronaen, men i sidste uge lykkedes det at afvikle kulturhusets første opera i Østervangskirken

Af Jesper Ernst Henriksen

Som følge af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 har Glostrup Kulturhus måttet aflyse de af efterårets koncerter, der skulle have fundet sted i Glostrup Bios store sal.

Problemet er ikke primært at sikre forholdene i selve salen, men mere at undgå trængsel i foyeren, især i pausen. Derfor er det særligt glædeligt, at det lykkedes sammen med Glostrup Sogn at arrangere en koncert 24. november i Østervangkirken.

Nok er der ikke nogen bar i kirken, men gæsterne fik udleveret en lille flaske med en forfriskning og et glas, som de kunne tage med ind i det rummelige kirkerum, hvor der kunne skabes god afstand mellem stolene.

Første opera

Koncerten er noget nyt i forhold til de tidligere i Glostrup Kulturhus, hvor der var lagt mere vægt på den rytmiske musik. De to fremragende operasangere, den lyriske sopran Elsebeth Dreisig og tenoren Jan lund, er kendt fra de store scener i ind- og udland. De mødtes, da de begge optrådte på Den Jyske Opera. Her besluttede de at danne en duo, hvor de kunne slå sig løs med et repertoire, der spænder fra operaarier til musicals. De kalder sig Duetten på Pletten.

Deres faste pianist, Thomas Rischel, var desværre blev isolationsramt. I stedet kom en rigtig god erstatning, operarepetitør Carol Conrad, som er hans kollega på Det kongelige Teater.

Indenfor den nødvendige begrænsning var der helt udsolgt. De tre kunstnere leverede en humørfyldt, flot aften med duetter og soloer fra de lettere operaer og et par operetter.

Aftenen sluttede i julestemning. Først et hyggeligt medley over danske julesange, arrangeret af Carol Conrad – og derefter et medley over engelske christmas carols, arrangeret af den karantæneramte Thomas Rischel.

Efter koncerten takkede mange af tilhørerne for arrangementet, gav udtryk for stor begejstring, skulle lige tale lidt med kunstnerne og mange fik autografer. Det blev en meget flot aften i kirken – netop en måned før juleaften.