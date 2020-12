FNs Verdensmål-konference er nu på vej

Dan Kornbek Christiansen (K). Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af Kommunalbestyrelsen og formand for Den Konservative Vælgerforening i Glostrup

På kommunalbestyrelsesmødet i marts fremsatte jeg et forslag på vegne af Det Konservative Folkeparti om, at vi skulle have FN’s Verdensmål Festival Glostrup.

For os konservative er FNs 17 Globale Verdensmål om bæredygtighed, grøn omstilling og miljørigtig udvikling vigtige. Men for os er det også vigtigt, at gøre de globale verdensmål – til lokale og kommunale hverdagsmål. Før og under kommunalvalget i 2017 afholdt vi konservative i samarbejde med Glostrup Radikale Venstre vælger- og borgermøder med fokus på FNs Verdensmål.

I marts måned 2020 fremsatte jeg på vegne af Det Konservative Folkeparti et forslag i kommunalbestyrelsen hvor vi ønskede at få FNs Verdensmåls Festival til Glostrup.

Mit ønske var og er at få mere fokus på FN’s 17 Verdensmål og gøre dem til helt lokale og kommunale hverdagsmål. Samtidig ville jeg gerne inddrage og samarbejde med daginstitutioner, Glostrup Skole, ungdoms- og produktionsskole samt med diverse organisationer, forenings- og erhvervslivet.

Vi skal blandt andet have mere fokus på at bæredygtighed, grøn omstilling samt miljørigtig udvikling og sikre, at fokus på biodiversitet bliver en naturlig del af vores hverdag. Vi skal have mere fokus på at bruge vores ressourcer bedre og klogere, så vi får råd til mere eller at vi trækker lidt mindre på de ressourcer der er tilstede.

I marts sendte flertallet forslaget i syltekrukke, det skulle tages op under budgetforhandlingerne for 2021, sagde de – men der skete absolut ingen ting, og FN’s Verdensmåls Festival blev ikke en del af det budgetforlig.

Nu viser det sig heldigvis, at administrationen har arbejdet videre med mit ønske og på kommunalbestyrelsesmødet kunne bl andt andet socialdemokraterne bakke op – så nu kommer FNs Verdensmål konference snart til Glostrup.