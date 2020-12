Fjerdebedst i Danmark: Næsten alle bestod

Det gik rigtig godt for eleverne på Vallensbæks skoler til afgangsprøven i sommer. Arkivfoto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune indtager en fjerdeplads i landet på listen over kommuner med flest skoleelever på 9. årgang, som har fået mindst 02 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøver

Af Jesper Ernst Henriksen

Det gik rigtig godt for eleverne på Vallensbæks skoler til afgangsprøven i sommer. Her fik hele 99,4 procent af eleverne nemlig karakteren 02 eller højere i dansk og matematik. Det betyder, at Vallensbæk Kommune indtager en 4. plads på landsplan, når det kommer til andelen af elever, der består de to fag. Det

viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det er en markant stigning i forhold til sidste år, hvor tallet i Vallensbæk Kommune lå på 93 procent. På landsplan ligger tallet på 96,2 procent.

Resultaterne betyder, at Vallensbæk Kommune lever op til sit mål om at være blandt de 25 procent bedste kommuner i landet, når det kommer til elevernes afgangsprøveresultater. Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K), er meget tilfreds med resultatet:

– I Vallensbæk gør vi alt, vi kan for at styrke og udvikle vores børns talent, så de har mulighed for at udvikle de kompetencer, de skal bruge i fremtiden. Vi er altid nysgerrige på de udfordringer, vi møder, så vi kan finde nye løsninger, der sikrer, at vi lever op til vores skolers høje standarder. Jeg er glad for, at vi igen er der, hvor vi gerne vil være: blandt de 25 procent bedste i landet.

Det er vigtigt, at elever består deres afgangseksamen i både dansk og matematik, hvis de ønsker at søge optagelse på landets ungdomsuddannelser. Det er nemlig et krav for, at man kan komme ind.

Udover at Vallensbæks 9. klasser overordnet er gode til dansk og matematik, er Vallensbæk også placeret på en delt 19. plads blandt landets kommuner, når det kommer til 9. årgangs samlede karaktergennemsnit. Der er karaktergennemsnittet nemlig 7,5, hvilket er 0,2 karakterpoint over landsgennemsnittet.