Får hjælp af de unge til at bekæmpe coronasmitte

Borgmester Kent Magelund (S) har holdt møde seks af kommunens unge borgere, der skal hjælpe med at få smitten ned i Brøndby. Første møde foregik digitalt. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Seks unge Brøndby-borgere i alderen 15 til 20 år skal hjælpe kommunen med at bekæmpe corona-smittekæderne. De skal give kommunen et indblik i, hvordan informationen om coronavirus når ud til de unge

Af Robert Hendel

I bestræbelserne for at få bugt med coronasmitten har Brøndby Kommune nedsat en ungepanel med seks lokale borgere i alderen 15 til 20 år.

De skal give kommunen gode råd til, hvordan informationen om coronavirus rammer dem, som lige nu er mest udsat for smitte, nemlig de unge.

I denne uge holdt ungepanelet sit første møde, hvor blandt andre Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) deltog. Mødet blev afholdt digitalt for at minimere risikoen for smitte med covid-19.

– Vi har lavet mange tiltag de sidste mange måneder. Men hvis I har ideer til, hvordan vi får de unge til at lytte og i endnu højere grad tage retningslinjerne alvorligt, er er jeg som borgmester meget interesseret i at høre om det, sagde Kent Magelund blandt andet på mødet.

De unge fortalte om deres oplevelser af tiden med corona-restriktioner og udfordringerne med at holde den sociale afstand til vennerne. Samtidig kom de ind på, hvilke budskaber og medier, der kan nå de unge. Blandt andet var der bred enighed om, at humor og ironi er en bedre fremgangsmåde end den løftede pegefinger.

Gode input

Borgmesteren var godt tilfreds med det første møde med de seks unge Brøndby-borgere.

– Jeg fik nogle konstruktive input, som jeg tager med videre i vores arbejde i kriseledelsen, siger Kent Magelund.

Han er ikke i tvivl om, at coronasituationen er særligt udfordrende for de unge, fordi det sociale spiller en så stor en rolle blandt kommunens yngre borgere.

– Men det var imponerende samtidig at høre, at de er meget ansvarlige. Det fylder virkelig hos de unge, at de ikke vil være dem, der smitter deres bedsteforældre eller resten af klassen, siger Kent Magelund.

Det er planen, at ungepanelet løbende vil blive spurgt om råd til den del af kommunens bekæmpelse af coronasmitte, som er målrettet Brøndbys unge borgere.

En af de ideer, som kommunen allerede har drøftet, er en mulig lokal kampagne med netop de unge som målgruppe.