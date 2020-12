Et beroligende musikunivers

SPONSORERET INDHOLD: De fleste oplever på et tidspunkt i livet at være ude af balance på en eller anden måde. Det kan eksempelvis være, at man føler sig stresset, rastløs eller bekymret. I sådanne perioder kan det være svært at gennemskue, hvordan det lige skal løses, og ofte har man brug for hjælp til at genfinde roen i kroppen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Her kan inmu musikpude være det hjælpemiddel, som man netop lige stod og manglede.

Hvad er inmu musikpude?

inmuRELAX interaktiv musikpude er et mobilt værktøj, som sansestimulerer og skaber ro og velvære gennem musik og dybe vibrationer. Musikken begynder, når puden mærker berøring, rystelser eller andre bevægelser. Musikken udvikler sig, alt efter hvordan puden bevæges, trykkes eller krammes og fortsætter med at spille ca. 2 minutter efter, at man har lagt puden fra sig. Musikpuden er desuden lavet af lækre allergivenlige naturmaterialer og har et genopladeligt batteri, der holder til ca. 3 ugers brug.

Et mobilt terapeutisk værktøj

Musikpuden velegner sig især til mennesker med uro og stress. Musikken og vibrationerne har en beroligende effekt på kroppen og giver en følelse af nærhed og tryghed. Den dæmper arousal, virker afslappende og forbedrer dermed søvnen. Søvn har stor betydning for vores hjerne og velvære, da uregelmæssig søvn og søvnløshed påvirker mange kognitive processer, som eksempelvis koncentration, hukommelse og indlæring. Med inmu musikpude får man muligheden for at blive en del af et afslappende musikunivers, som man selv kan styre. Når man falder i søvn, vil musikpuden også stoppe med at spille musik, og hvis man vågner igen, behøver man bare at røre eller kramme puden for igen at vække liv til de beroligende toner.

Musikpuden er også velegnet til mennesker, der lider af kognitive udfordringer som for eksempel demens. Hvis man lider af demens, kan man have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, men med en inmu musikpude, har du et let tilgængeligt redskab til at bringe smil, nysgerrige blikke og samtaler frem blandt andre mennesker. På den måde er inmu musikpude ikke kun et interessant samtaleemne, den er også essentiel til nonverbal kommunikation.

Et hurtigt overblik over inmu musikpude

– Den aktiveres ved simpel berøring og er derfor let at anvende

– Den stopper ca. 2 minutter efter den sidste berøring eller bevægelse

– Musikkens volumen kan justeres efter behov

– Den er lavet af allergivenlige materialer

– Den har et genopladeligt batteri, der holder til ca. 3 ugers brug

– Den skaber ro og velvære gennem sansestimulering