Eda fra 4.c står bag ministerens julekort

Udlændinge og Integrationsminister Mattias Tesfaye besøgte 4.c på Brøndby Strand Skole for at takke for hjælpen med hans julekort for 2020. Foto: Robert Hendel

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har fået elever fra fjerde klasse på Brøndby Strand skole til at give bud på, hvordan hans julekort i 2020 skal se ud. Her står han med vindertegningen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En 10-årig pige fra Brøndby Strand har tegnet det motiv, der pryder udlændinge- integrationsminister Mattias Tesfayes julekort. I sidste uge overraskede han hendes klasse med et besøg, hvor der også var tid til en snak om nationalfølelse

Af Robert Hendel

Det er tidligt om morgenen, og solen begynder langsomt at lyse den grå himmel op over Brøndby Strand Skoles mørkeblå og hvide facade. Klokken er 8.40. Foran skolens kontor står en håndfuld personer og snakker.

Den ene er skoleleder Rikke Rubek. Sammen med hende står tre gæster, som er kommet for at overraske en klasse på skolen.

Det er Danmarks udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der er mødt op på skolen. Få minutter senere hilser han på en af skolens fjerdeklasser.

– Jeg hedder Mattias, og jeg er politiker, siger han og fortsætter:

– Jeg vil godt starte med at sige mange tak for hjælpen, for I har virkelig hjulpet mig.

Der er tradition for, at ministeren sender et julekort ud til sine ansatte og samarbejdspartnere i hele landet. Det er det julekort, som eleverne i 4. c på Brøndby Strand Skole har hjulpet med.

– Normalt plejer vi at købe sådan et julekort, som man kan købe, hvis man går ned i centeret, men jeg har altid syntes, at de er megagrimme, så i år skulle det være anderledes, siger han til eleverne.

Derfor havde ministren spurgt, om eleverne på Brøndby Strand Skole kunne hjælpe med motivet på dette års julekort.

– Og jeg har været så heldig, at dygtige elever fra Brøndby Strand Skole vil hjælpe mig lidt, fortæller han de håbefulde elever fra 4.c.

Tegnede familien

Hele fjerde årgang på skolen har deltaget i konkurrencen om at tegne den tegning, der skal være på forsiden af Mattias Tesfayes julekort, der bliver trykt i mellem 150 og 200 eksemplarer. Børnene har haft en uges tid til at lave tegningen, der har haft ”familie” som tema.

– I går så jeg så en masse tegninger fra tre fjerdeklasser, blandt andet jeres klasse. Og så kiggede jeg på alle tegningerne og tænkte: Hvilken er bedst til at blive til et julekort? Det var en fra 4.c, siger Mattias Tesfaye, mens klassen spændt venter på at få afsløret vindermotivet.

– Er I klar, siger ministeren og vender ryggen til elverne. Langsomt præsenterer han de tre bedste tegninger.

En enkelt tegning skiller sig ud. Den forestiller en familie på fire snemænd, og ifølge Mattias Tesfaye kræver det et særligt refleksionsniveau at flytte sin familie over i nogle snemandsfigurer.

– Det er faktisk godt tænkt af et barn på 10 år, forklarer han til Folkebladet.

Samtidig tilføjer han, at det var en tegning, hvor personen bag havde gjort sig umage med detaljerne.

Flid bliver belønnet

Vinderen hedder Eda Cimen, og hun havde ikke regnet med at vinde konkurrencen.

Hun blev dog glad, da hun fandt ud af, at hendes tegning var blevet kåret som vindertegning.

Snemandsfamilien blev til, fordi Eda Cimen godt kan lide sne.

– Jeg vil gerne have, at det skal sne, for der kom ikke noget sidste år, og jeg elsker, når det sner. Så kan jeg nemlig komme ud og bygge snemænd, siger hun stolt, da hun skal forklare, hvorfor hun har tegnet en familie bestående af snemænd.

Det var dog ikke kun Eda Cimen på 10 år, der blev overrasket. Hendes mor Nihal Cimen vidste ikke, at det var en konkurrence om at få sin tegning på ministerens julekort.

– Da lærerne fortalte mig, at det var Edas tegning, der vandt, blev jeg selvfølgelig glad og stolt på hendes vegne. Hun elsker at tegne, siger Nihal Cimen, der

endnu ikke har set sin datters tegning.

Det får hun dog mulighed for, når Eda Cimen senere på året modtager et julekort fra Mattias Tesfaye som tak for hjælpen.

– Jeg håber, at hun vil se tilbage på det som et eksempel på, at gør man sig umage, kan man godt opnå noget i livet, siger udlændinge- og integrationsministeren.

Han mener, at der andre steder i landet er børn, der kommer langt lettere til mange ting i livet.

– Os, der er vokset op andre steder, vi har også godt af at se, at ting kan lykkes, hvis vi gør os umage. Det håber jeg, at hun og klassen tager med, siger Mattias Tesfaye.

Velopdragne elever

Brøndby Strand Skole er tilfældigt udvalgt blandt skolerne i Mattias Tesfayes valgkreds.

– Det skulle være en skole fra Vestegnen, og så kontaktede vi Brøndby Strand Skole, for den har jeg besøgt en del gange tidligere. De ville heldigvis gerne samarbejde omkring kortet. Det er jeg glad for, forklarer Mattias Tesfaye, der selv bor på Vestegnen og er valgt i Brøndby-kredsen.

Mødet med fjerdeklassen overrasker ham positivt.

– Jeg synes, at de er forbløffende velopdragne og gode til at række fingeren op, når de vil sige noget. Jeg husker det ikke helt sådan, da jeg gik i fjerde klasse, siger han og griner, inden han tilføjer:

– Enten var vi en balladeklasse, eller også er det her nogle utroligt velopdragne børn.

Mattias Tesfaye mener, at det viser, at hvis undervisningen skal fungere, skal der være ro i klasselokalet.

– Her får jeg indtryk af, at der er en lærer, der er i stand til at skabe en ordentlig ramme om undervisningen. Det bliver jeg glad for at se, siger Mattias Tesfaye.

Da han afslører vinderen, har han en gave med til hele klassen, men også en præmie til vinderen. Eda Cimen får udover æren også en chokoladejulemand med hjem.

– Er det ikke okay, den er usund? Skulle jeg have købt gulerødder? Det kan jeg nemlig godt nå, hvis det er, siger han til de omkring 20 elever, der står med god afstand til ministeren.

– Neeej, lyder svaret tilbage fra eleverne.

Rødder er vigtige

Samtalen med fjerdeklasen tager omkring et kvarter. De får lov til at stille spørgsmål til ministeren.

Der kommer en række spørgsmål om nationalitet, og hver gang en elev fortæller, at han eller hun kommer fra et andet land end Danmark, forklarer ministeren, at vedkommende også er dansk.

– Min far kommer fra Etiopien. Ved I, hvad der også kommer fra Etiopien? Det er to af de bedste ting i verden. Kaffe og mennesker, siger han til eleverne.

Mattias Tesfaye håber, at eleverne vil huske på, at de godt kan være danskere, selvom de har rødder i et andet land. Det er mere rodløsheden, der kan give problemer.

– Jeg synes, at det er fint, at de er bevidste om, at deres forældre kommer fra et andet land. Det behøver ikke være en modsætning til at være dansk, siger han.

Ifølge ministeren består den store udfordring i at overbevise folk om, at man godt kan være fælles om Danmark, selvom man kommer fra mange forskellige lande.

Hvis det projekt lykkes, bliver Vestegnen ifølge ministeren verdens bedste sted at bo.

– Det bliver vi nødt til at holde fast i. Derfor siger jeg selv, at jeg er 50 procent etiopier, og 100 procent dansker. Matematisk giver det ingen mening, men nationalfølelse er jo ikke matematik, siger Mattias Tesfaye, inden han sætter sig ind i sit rullende kontor og sætter kurs mod Slotsholmsgade 10 i det indre København.