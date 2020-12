Donerer erhvervspris til julehjælp

Helene Koers og Lone Christiansen mødtes torsdag på Flexkapacitet. I stedet for en blomst blev de 20.000 kr. suppleret med en pose drikkedunke, som Menighedsplejen kan bruge til julegaver

VALLENSBÆK. I år har Vallensbæk Sogns Menighedspleje manglet donationer på grund af aflyste arrangementer, men en større pengedonation fra Vallensbæk-virksomheden Flexkapacitet, gør det alligevel muligt at hjælpe økonomiske trængte borgere med at få en glædelig jul

Af Jesper Ernst Henriksen

Nogle gange har de, der hjælper andre, også brug for en hjælpende hånd, og det er netop, hvad Vallensbæk Sogns Menighedspleje har brug for i år.

For mens julen normalt er en af de allerbedste tider på året for Menighedsplejen i Vallensbæk, så har corona ført til en del aflysninger af arrangementer som julemarkeder og salg af julegodter, hvor Menighedsplejen kan samle penge ind. Det betyder færre penge til julehjælpen.

Hos Lone Christiansen, som er formand for Menighedsplejen, er der ingen tvivl om, at det har været et hårdt år for dem:

– Vi har slet ikke kunnet lave noget i år, så indtjeningen har været helt i bund. Alt har været lukket helt ned hos os i hele 2020.

Donerer mange penge

Det er også noget, Helene Koers er opmærksom på. Hun er direktør i Vallensbæk-virksomheden Flexkapacitet, og de vandt i efteråret Erhvervssammenslutningens Erhvervspris 2020. Med prisen hørte en præmie på 25.000 kroner. Fra start har det været vigtigt for Helene at hjælpe andre, og at pengene skulle støtte noget lokalt i Vallensbæk. Nu har hun besluttet at donere en del af pengene til Menighedsplejen.

– Det føles helt rigtigt at hjælpe der, især lige netop nu, hvor Menighedsplejen på grund af corona blandt andet har måttet aflyse deres julemarkeder, hvor de kunne tjene penge til formålet. Det større behov, de har i år grundet corona, var afgørende for os, siger hun.

Der er ingen tvivl om, at donationen varmer hos Menighedsplejen, og Lone Christiansen kan heller ikke skjule sin glæde og begejstring:

– Jeg er helt oppe at køre. Vi er rigtig glade, og det er meget overvældende. Det var en dejlig gave at få, og det er rart at vide, at de økonomiske trængte borgere nu kan få en skøn julekurv.

Pengene skal nemlig bruges på julehjælpen, og det glæder også hos Flexkapacitet.

– De primære årsager til, at vi har valgt at donere penge til Menighedsplejen, er, at det er styret af frivillige, de arbejder lokalt, og de hjælper økonomisk trængte familier her i juletiden, siger Helene Koers.