Det grå guld på julestjernegåtur

Det grå guld - og borgmester Henrik Rasmussen - var på julestjernegåtur.

VALLENSBÆK. Der var gåtur, gløgg og æbleskiver på programmet, da ældre borgere fra seniorhuset i Vallensbæk var på julestjernegåtur

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var med praktiske sko, dynejakker og mundbind i lommen, at en flok ældre borgere fra Vallensbæk og borgmester Henrik Rasmussen (K) begav sig ud på en gåtur i det grå december-vejr.

Seniorhuset Korsagergård havde nemlig arrangeret julestjernegåtur – en julet og ældrevenlig variant af stjerneløb – for ældre borgere i Vallensbæk Kommune, som et hyggeligt corona-venligt alternativ til traditionelle julebegivenheder.

– Det er vigtigt, at vi ikke aflyser alting, men at vi tager udfordringen op og finder nye måder at gøre tingene på. Når vi ikke kan mødes på den traditionelle måde, er det fantastisk at se, at vores medarbejdere på Korsagergård gør noget ekstra for at glæde de ældre borgere i Vallensbæk, siger Henrik Rasmussen, der var taget med holdet ’Julestjernen’ på julestjernegåturen.

Turen gik fra seniorhuset Korsagergård og ud på fire poster, hvor holdene skulle svare på jule-relaterede spørgsmål. I hvilket land blev risalamande opfundet? Og brunede man i middelalderen kartofler – eller var det roer eller kastanjer, man brunede?

Ved hver post fik deltagerne en lille gave med på vejen, blandt andet skabeloner til julehjerter og hjemmebagte småkager, og ved post tre en lille én.

– Uha, det river spindelvævet væk fra hjertet, sagde en deltager, mens hun lagde en lille flaske jagtbitter i lommen.

Spørger man deltagerne, var arrangementet en succes:

– Det er så dejligt, at der er nogen, der gider at arrangere sådan en tur, så vi kommer ud at gå og møde andre, samtidig med vi kan være aktive og nyde naturen, siger Gitte Skovgren, der var med på turen på holdet ’Julestjernen’.

Turen sluttede hvor den begyndte – på Korsagergård, men med et varmt glas gløgg og et par æbleskiver.