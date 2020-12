Der mangler dialog og inddragelse af borgerne

DEBAT.

Af Vicky Schumann, Mor til 2 børn på Glostrup Skole

Jeg har lige overværet Kommunalbestyrelsesmødet den 9. december. Her blev en justeret udskolingsmodel på Glostrup Skole vedtaget af S, V og DF.

Udskolingsmodellen blev vedtaget på trods af at evalueringen af nuværende udskolingsmodel ikke er særlig kvalitativ og kvantitativ – Hvorfor gjorde man det?

Dataindsamlingen for evaluering af udskolingsmodellen er begrænset, da inddragelse af elever, forældre, ledere og medarbejdere ikke har været muligt at gennemføre. Ligeledes blev dialogforum aflyst i foråret på grund af Covid-19.

Derudover har jeg gennemlæst alle indkomne høringssvar om den justerede udskolingsmodel, og finder det opsigtsvækkende, at disse høringssvar ikke er inddraget i en større udstrækning i justeringen.

For eksempel skolebestyrelsen kan ikke genfinde og koble fund/problemstillinger, som evalueringen har peget på, og de fremlagte anbefalinger og løsninger.

Ligeledes er udmeldingen fra Søndervangskolen, at de ikke har de nødvendige fysiske rammer til en erhvervsrettet linie.

To eksempler ud af mange. Lad os nu få gennemarbejdet en ordentligt udskolingsmodel fremfor lappeløsninger.

Jeg er udeforstående overfor, at politikerne siger ét, men gør noget andet, altså de siger de gerne vil inddrage borgerne, men når beslutningerne skal tages, så er borgernes input intet værd. Hvorfor spørger man en masse mennesker til råds, når man alligevel ikke lytter eller hører efter?

Jeg tænker, at jo bedre det nuværende politiske flertal samt Glostrup Kommune er til at få en god dialog med og inddragelse af borgerne, brugere og interessenter, desto større er chancen for at borgerne føler sig trygge, og borgerne vil opleve indsatserne gør en positv forskel for den enkelte og for Glostrup.

Så kære politikere, fra S, V og DF stå nu ved det I siger og lyt og inddrag borgernes input i jeres beslutninger.