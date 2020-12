Coronavirus: Færre er blevet smittet i den seneste uge

Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk er antallet af nye smittede faldet i forhold til ugen før. Størstedelen af de smittede er under 60 år

Af Robert Hendel

I den seneste uge er der registreret færre nye smittede i både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Smittetallene er dog stadigvæk høje i de tre kommuner, og ifølge Kent Magelund (S), som er borgmester i Brøndby, er det svært at se, hvad der kan gøres for at få smitten yderligere ned.

– Vi har gjort, hvad vi må og kan. Alle retningslinjer bliver fulgt, men det lader ikke til at hjælpe lige nu, siger borgmesteren.

Han frygter, at der vil komme yderligere restriktioner i hovedstadsområdet.

– Det kan godt være, at det er det, der er brug for, så det ikke eksploderer i julen, hvor der nok er nogen, der vil have sværere ved at overholde forsamlingsforbuddet end andre, siger Kent Magelund.

Mandag erfarede blandt andre Ekstra Bladet, at der vil blive sat ekstra ind i 17 hovedstadskommuner, der lige nu er hårdt ramt af coronavirus.

– Hvis det betyder, at skolebørn pludselig skal sendes hjem, kommer det til at få betydning for de voksne, der arbejder, men er det nødvendigt, må jeg jo som borgmester adlyde, siger Kent Magelund.

Han kan konstatere, at den største andel af smittede i Brøndby er personer i 30’erne. De udgør en fjerdedel af alle nye smittede i den seneste uge.

I de to andre kommuner er smitten mere jævnt fordelt. Dog er færre end 10 procent af de nysmittede over 60 år.

For godt en måned siden blev der af sundhedsminister Magnus Heunicke nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med kommunerne skal forsøge at få nedbragt smittet.

– Vi kan ikke gøre mere, end vi gør nu. Der er ingen, der synes, at det her er sjovt, men skal vi have nedbragt smitten, skal der ske noget, siger Kent Magelund, der dog kan glæde sig over, at Brøndby er dumpet længere ned på listen over de hårdest ramte kommuner.