Brønden byder på en tur i tiden

I december og januar kan du dykke ned i Brøndbys historie i Kulturhuset Brønden. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Forstadsmuseet er rykket ind i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand med to udstillinger, der tager dig med rundt i kommunens historie

Af Robert Hendel

I december og januar kan du tage på opdagelse i Brøndbys historie i Kulturhuset Brøndens kælder.

Her byder Forstadsmuseet på udstillingen ’Tag på tur i tiden’, som viser et udvalg af historier fra Brøndby. Samtidig kan du på et stort kort over kommunen på gulvet orientere dig om, hvor de forskellige historier foregår.

Det betyder, at du efterfølgende kan tage ud og opleve historierne på egen hånd i Brøndby. Forstadsmuseet kalder det en ’Historien i Gaden’-udstilling i en ny version.

’Tag på tur i tiden’ er en fast udstilling, hvor der løbende vil være nye historier og temaer fra Brøndby.

Foruden ’Tag på tur i tiden’-udstillingen kan du også opleve malerier med motiver fra det gamle Brøndby.

Udstillingen kalder Forstadsmuseet for ’Brøndby på lærred’, som rummer en række motiver fra Brøndbys gamle landbokultur, der i det 19. og 20. århundrede var et yndet motiv for landskabsmalere.

Den udstilling finder du på gangen ud mod Strandesplanaden i stueetagen, og den kan ses frem til udgangen af januar 2021.

Kulturhuset Brønden giver også mulighed for at besøge Forstadsmuseet, hvor to af museets ansatte vil være tilstede mandag og tirsdag mellem 10 og 15. Her kan du komme med forespørgsler, aflevere ting eller få en snak om det gamle Brøndby.

Ønsker du at besøge Forstadsmuseets ansatte, skal du aftale tid i forvejen via email eller telefon. Det er for at begrænse risikoen for corona-smitte.

Hvis du blot ønsker at besøge udstillingerne, behøver du ikke aftale en tid. Her er der fri adgang i Brøndens åbningstid.