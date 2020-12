Brandstation fortsætter med bemanding døgnet rundt

Det bliver ikke på brandstationen i Glostrup, at der bliver skåret ned på natbemandingen, lovede borgmester John Engelhardt (V) på det seneste møde i kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Der vil også fremover være brandfolk på brandstationen i Glostrup døgnet rundt, lover borgmesteren efter debat om bemanding

Af Robert Hendel

Normalt giver det ikke anledning til debat, når kommunalbestyrelsen en gang om året skal godkende den såkaldte risikobarede dimensionering for Hovedstadens Beredskab.

Det har der dog været denne gang, da flere kommunalbestyrelsesmedlemmer havde læst forslaget, og frygtede, at det betød, at brandstationen i Glostrup kunne blive ubemandet om natten. En del af planen er nemlig, at Hovedstadens Beredskab ikke længere nødvendigvis skal have samme antal person på vagt konstant, men kan overgå til en mere behovspræget tilgang, hvor mandskabs og ressourceplanlægning sker ud fra det aktuelle risikobillede og med borgernes behov i centrum. Det skal frigøre personale til uddannelse og øvelser.

– En sådan fokusændring kan betyde, at natbemanding formindskes eller helt bortfalder på brandstationen Glostrup. Dansk Folkeparti ønsker ikke, at beredskabet for Glostrups borgere bliver forringet på nogen måde. Alene af den grund stemmer vi imod, sagde Flemming Ørhem (DF).

Det bliver dog ikke på brandstationen i Glostrup, at der bliver skåret ned på natbemandingen, lovede borgmester John Engelhardt (V), som også er medlem af beredskabets bestyrelse.

– Der er ikke lagt op til, at der skal ske noget specielt i Glostrup. Hvis man skal bevare det her serviceniveau, kan man ikke fjerne folkene fra brandstationen, så der ikke er bemanding hele døgnet. Så det er ikke særlig relevant for os. Jeg er enig i, at vi ikke skal forringe vores service, men jeg skal ikke forhindre de andre i at optimere deres butikker, sagde han.