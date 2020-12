Bedre job- og beskæftigelsesmuligheder for veteraner

Dan Kornbek Christiansen (K). Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af Kommunalbestyrelsen og formand for Den Konservative Vælgerforening i Glostrup

Det er og bliver en lokal, konservativ mærkesag at sikre bedre forhold og muligheder for vores militære- og civile veteraner her i byen.

Jeg havde på på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde fremsat et forslag om, at vi skal gøre endnu mere for at få veteraner, der selv ønsker det, i job og beskæftigelse.

Der er afsat otte millioner kroner på finansloven og dem skal vi selvfølgelig have vores del af her i byen – ikke for pengenes skyld – men for vores veteraners skyld.

Stor tak til Kasper Damsgaard fra Socialdemokratiet og til Lars Thomsen fra Bylisten for at støtte mit oprindelige forslag!

At jeg selv valgte at stemme for et ændringsforslag skyldes alene, at der i mit oprindelige forslag står, at sagen og arbejdet fremover skal ligge i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet – nu kommer sagen både til at ligge der men også i Kultur- og Fritidsområdet.

Det betyder, at vi nu er helt sikre på at administrationen påbegynder arbejdet med at skabe bedre job- og beskæftigelsemuligheder for veteraner.