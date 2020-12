Aflyser nordisk brag i Champions League: Det eneste rigtige at gøre

Mille Gejl Jensen (i midten), Josefine Hasbo (til venstre) og de øvrige Brøndby-spillere må vente med at komme i kamp i Champions League. Kampene mod Vålerenga Fotball er rykket til februar på grund af risiko for smitte med covid-19. Foto: Robert Hendel

SPORT. Torsdag besluttede UEFA i sidste øjeblik at aflyse det første opgør i kvindernes Champions League på grund af risiko for smitte med covid-19 i Brøndby-truppen. Nu er returopgøret i Brøndby også aflyst

Af Robert Hendel

I sidste uge skulle Brøndbys fodboldkvinder have spillet det første opgør i Champions League mod Vålerenga Fotball i Norge, men holdet om aldrig i kamp.

I samråd med de norske myndigheder besluttede det europæiske fodboldforbund, UEFA, at aflyse torsdagens kamp på Intility Arena i Oslo, fordi en af Brøndbys spillere er blevet testet positiv for covid-19 efter en træning tre dage tidligere. Den blev i stedet rykket til 14. februar 2021, mens returopgøret i Brøndby skulle afvikles som planlagt.

Nu er returopgøret så også blevet aflyst på grunde af coronavirus.

Oprindeligt havde Vålerenga hjemmebane i første kamp, men det blev vendt på hovedet i sidste uge, da kampen i Norge blev rykket til februar. Begge kampe er nu rykket over på den anden side af nytår, og det betyder, at Vålerenga alligevel får lov til at lægge ud på hjemmebane, mens de to hold spiller returopgør ugen efter i Brøndby.

– Det er det eneste rigtige at gøre i sådan en situation, også sportsligt, forklarer Michael B. Espersen, der er forretningsfører i Brøndbyernes IF.

I går eftermiddags sendte Brøndbyernes IF en mail til UEFA med en status. Den svarede det europæiske fodboldforbund på ved middagstid i dag, hvor Brøndbyernes IF fik en kvittering på, at mailen var modtaget.

– Herefter skete der først noget efter klokken 16, og så gik det hurtigt. Vi havde klarhed inden for halvanden times tid. Før klokken 16 vidste vi ikke, hvor det bar hen, siger Michael B. Espersen.

Flytningen var ifølge forretningsføreren i Brøndbyernes IF et gensidigt ønske blandt de to klubber. Da det stod klart, at kampen ikke ville kunne afvikles forsvarligt, tog det derfor ikke lang tid at få de nye spilledatoer på plads.

– Kravet var, at det sidste opgør skulle være den 14. februar, og vi blev derfor blev vi enige om at spille det første opgør i Norge den 6. februar, og returopgøret i Brøndby den 14. februar, forklarer Michael B. Espersen.