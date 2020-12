Aflyser årets sidste kamp: Risiko for smitte sender Brøndby-spillere på tidlig juleferie

Brøndby IF Futsal kommer ikke i kamp før januar på grund af risikoen for smitte med coronavirus op til jul. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Det bliver ikke på denne side af nytår, at spillerne fra Brøndby IF Futsal får mulighed for at jagte holdets tredje sejr i træk

Af Robert Hendel