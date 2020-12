Året, der gik: Her er de vigtigste og de mest populære historier i 2020

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har skullet føre Danmark gennem coronakrisen, som er et af de mest populære emner i 2020 på folkebladet.dk. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. 2020 viste sig at blive et historisk år, som de færreste nok glemmer lige med det samme. Corona-krisen fyldte meget i vores spalter, men der var heldigvis også plads til en masse andre vigtige historier fra lokalområdet

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

De færreste er formentligt uenige i, at 2020 bliver et år, der går over i historiebøgerne. I mange år frem vil 2020 blive husket som det år, hvor vi blev ramt af den værste krise på verdensplan siden Anden Verdenskrig.

Coronavirus kommer vi naturligvis ikke udenom i vores dækning af året, der gik. På Folkebladet.dk har vi dog skrevet om meget andet end covid-19, og de fortællinger vil vi gerne tage dig igennem her.

75-året for afslutningen på Anden Verdenskrig blev markeret i Brøndby i begyndelsen af maj. Befrielsesdagen var dramatisk i Brøndby, og den kostede flere unge mænd livet. De blev mindet af lokalpolitikere og Udlændige- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

På landsplan var debatten om udligningsreformen stor. Lokalt havde den især stor betydning i Vallensbæk, hvor politikerne måtte vælge mellem skattestigninger, velfærdsforringelser eller brug af kassebeholdningen for at dække et hul på 16,7 millioner som følge af udligningsreformen.

Nabokommunen Brøndby fik langt om længe vedtaget en vision for Sportsbyen, der skal være byens grønne hjerte. I Januar var området centrum for en større protest mod den verdensomspændende energidrik-producent Red Bull og dens ene ejer, 75-årige østrigske mangemilliardær Dietrich Mateschitz.

Årsagen var rygter om, at den i fodboldfankredse forhadte energidrik-koncern ville investere i Brøndby IF.

Og vi bliver ved protesterne, men tager et smut til Vallensbæk. Her skabte det heftig debat, da alle de privatejede heste blev kylet ud af Vallensbæk Ridecenter, som skulle omdannes til et rideakademi. Historien om ændringerne i Vallensbæk gik hele den danske hesteverden rundt.

I Glostrup fik kommunen i begyndelsen af 2020 sat et midlertidigt punktum for den lange og konfliktfyldte saga om Solvej 2, ligesom den nye sognegård endeligt blev vedtaget.

2020 begyndte ganske almindeligt, men inden længe slog coronavirus ring om Danmark i begyndelsen af marts. Derfor kan vi som tidligere nævnt ikke undgå at runde coronakrisen i vores 2020-tilbageblik.

Er du godt og grundigt træt af at læse om corona, kan du klikke her og springe videre til næste kapitel i historien om de vigtigste fortællinger på Folkebladet.dk i 2020.

Et år i coronaens tegn

En uge før nedlukningen af Danmark valgte Brøndby Kommune af aflyse årets udgave af Brøndby Musical, som musikskolen og ungdomsskolen i fællesskab står bag. Frygten for smittespredning betød, at otte måneders hårdt arbejde måske var spildt. I både Brøndby og Glostrup blev kommunens kulturnat aflyst, mens de i Brøndby også måtte aflyse den årlige foreningsfest.

Det var langt fra de eneste arrangementer, der kom til at lide under den nye hverdag med covid-19 spøgende i baggrunden.

Amatørerne i Brøndbyernes IF gik glip af millionindtægter, da Brøndby Cup blev aflyst og Superligaen blev sat på ufrivillig pause. Da Superligaen blev afbrudt, mistede flere foreninger indtægter fra salget i boderne. Det mærkede Brøndby Volleyball Klub blandt andet konsekvenserne af.

Der var dog også idrætsforeninger, der kunne juble under coronakrisen. Suspenderingen af kommunernes anlægsloft gjorde nemlig, at gymnasterne i Brøndby Strand fik bevilget den springhal, de har ventet på i adskillige år.

Vallensbæk blev hårdt ramt af coronavirus i marts, hvor smitten kom indenfor på Plejecenter Højstruphave og kostede menneskeliv. Kommunen fik hurtigt styr på situationen, men det havde store menneskelige omkostninger for nogle af de pårørende.

Den 4. november 2020 meldte Regeringen ud, at alle minkbesætninger i Danmark skulle aflives af hensyn til folkesundheden. Det endte med at koste eksistensen for Kopenhagen Fur, som gjorde en ende på 300 arbejdspladser i Glostrup.

Corona-krisen fik Brøndby Musikskole til at tænke i nye baner. Det kom plejehjemmene til gode, da elever og lærere fra musikskolen stillede op til fællessang på flere af plejehjemmene i Brøndby Kommune.

Brøndbyvester Skole fandt en måde at sige farvel til afgangsklasserne i det fri, og studenterne fra Brøndby Gymnasium fik alligevel lov til at køre i studentervogn, selvom det var med visse begrænsninger.

Lokale iværksættere fra Glostrup udviste samfundssind og leverede en gratis corona-jobbank til kommuner i hele landet. Det tilbud tog Brøndby Kommune blandt andet imod. I Brøndby oplevede en strikke-forretning at blive oversvømmet med ordrer på garn under corona-nedlukningen.

Kommunerne på den københavnske vestegn har skiftedes til at toppe listen over de hårdest ramte kommuner, når det kommer til corona-smitte. Det fik Brøndby Kommune til at offentliggøre et kort, hvor borgerne kunne se, hvor smitten var udbredt. Kortet blev dog hurtigt fjernet igen efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Glostrups tidligere borgmester Søren Enemark blev ramt af covid-19, og den lumske sygdom har taget pusten fra ham i mere end én forstand.

Nok om corona-krisen, for der er også sket en masse andet i 2020 i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.

Byggeboom, byggesjusk, strejke og en usynet skraldebil

I Brøndby har en del borgere udtrykt utilfredshed med Remondis’ affaldsindsamling. Alligevel valgte kommunalbestyrelsen i januar at forlænge kontrakten, der går til maj 2021, i op til yderligere et år.

Borgerne i Brøndby måtte dog væbne sig med tålmodighed, når det kom til at få hentet affald. Flere gange i løbet af året strejkede skraldemændene fra Remondis, blandt andet på grund af en strid om en tillidsrepræsentant, ligesom Folkebladet kunne fortælle, at firmaet sendte vikarer på gaden i en bil, der ikke var synet.

I Kirkebjerg vil der om få år være opført en ny bydel, og bygningerne skyder allerede op med raketfart. I marts blev det først boligbyggeri officielt indviet og i sommer var der rejsegilde på det første boligbyggeri på Brøndby-siden.

Udviklingen af Kirkebjerg betyder, at Brøndby kommune forventer flere børn, og derfor er der planer om at udvide den lokale skole i bydelen. Det har skabt bekymring blandt nogle beboere Brøndbyvester Landsby. De frygter, at skoleudvidelsen går udover landsbyidyllen, når kommunen vil fjerne to, gamle gårde for at gøre plads til skoleudvidelsen.

Også i Glostrup bliver der brug for mere plads på skolerne og i daginstitutionerne, dels på grund af et stigende børnetal, dels på grund af det politiske mål om højest 22 elever i klasserne.

I Vallensbæk gav Vandgrunden anledning til en del debat. Først skulle der bygges, og så skulle der ikke bygges alligevel. Midt i debatten fik Vallensbæk et nyt parti, der kæmper mod byudviklingen.

I Glostrup skal der ske et eller andet i den centrale del af byen. I januar vedtog kommunalbestyrelsen Næste skridt i byudviklingen, der blandt andet omfatter Christiansvej, Rådhusparken og Banegårdspladsen.

Nedrivningen af de fem forurenede højhuse i Brøndby Strand nærmer sig, og den opgave kommer nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S til at stå for. Indhugget i den berømte skyline bliver danmarkshistoriens største nedrivningsopgave ifølge virksomhedens direktør. Det var også i Brøndby Strand, at den danske udgave af ungdomsbevægelsen Generation Identitær skabte forargelse med et 34 meter langt banner, som hang ned ad facaden på et af højhusene.

Først blev byggefirmaet, der var tæt på at være færdig med Rehabiliteringshus Digevang i Glostrup, ramt af en konkurs. Senere blev der konstateret så alvorlige fejl på byggeriet, at det resterende byggeri bliver yderligere forsinket.

På letbanen skrider arbejdet frem, I sommeren 2020 var der rejsegilde for det store kontrol- og vedligeholdelsescenter til Hovedstadens Letbane.

I december vedtog kommunalbestyrelsen, at parkeringsvagter skal patruljere på de offentlige og private fællesveje i kommunen. Det er ikke gået ubemærket hen, blandt andet på de sociale medier.

En borgmester takker af

Senest 1. januar 2022 har Glostrup fået en ny borgmester. John Engelhardt, der har siddet i borgmesterstolen siden valget i 2009, meddelte i november, at han ikke genopstiller til kommunalvalget i 2021. Hans parti har valgt Piet Papageorge som borgmesterkandidat. Socialdemokraterne har også valgt ny spidskandidat i 33-årige Kasper Damsgaard.

John Engelhardt er imidlertid ikke det eneste kendte ansigt, der forlader kommunalpolitik i de tre kommuner, som Folkebladet dækker.

I Vallensbæk har Anette Eriksen valgt at træde ud af kommunalbestyrelsen den 31. december 2020 efter 23 års tro tjeneste.

To velkendte ansigter siger også farvel til kommunalpolitik i Brøndby, når valgperioden slutter den 31. december 2021. Mette Engelbrecht offentliggjorde i begyndelsen af året, at hun ikke genopstiller, fordi hun sætter helbreddet og familien i første række.

I den radikale vælgerforening var der stor ballade, da Said Mo El Idrissi blev væltet af pinden for et år siden efter en konflikt med den lokale folketingskandidat, Petar Socevic, der blev kritiseret for at have snydt sig til stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling, der afsatte Said Mo El Idrissi som formand.

I januar meldte Petar Socevic sig ud af partiet og ind Alternativet for så senere at stifte sit eget parti.

Siden blev det Said Mo El Idrissis tur til at sige stop. Han ønsker ikke at fortsætte i kommunalbestyrelsen efter valget i 2021. I stedet vil han bruge sine kræfter andre steder i kommunen.

På rådhuset i Brøndby valgte Helge Skramsø at gå på pension efter 40 års tro tjeneste i kommunen, hvor han tog turen fra en stilling som lærervikar til at blive forvaltningsdirektør.

Legender blev æret

Kjeld Rasmussen er den længst siddende borgmester i Danmark. Han nåede at sidde med den gyldne kæde i 39 år i Brøndby, og nu ønsker kommunalbestyrelsen at opkalde kommunens næstlængste vej efter ‘Kong Kjeld’, der døde i foråret 2018.

Kjeld Rasmussen var blandt andet ophavsmand til Danmarks højeste flagstang, der blev rejst for 30 år siden. Flagstangen var en gave fra Brøndby Kommune, Danmarks Idræts Forbund og Danmarks Olympiske Komité til HKH Dronning Margrethe, da hun fyldte 50 år i 1990.

Margrethe-flagstangen er placeret syd for Brøndby Stadion, og vi fortsætter i det område, for Leif Hansen har været frivillig over 50 år i Brøndbyernes IF, hvor han stadigvæk er aktiv som frivllig. Han blev i januar hyldet med DBU’s sølvnål for sin indsats i fodboldklubben, hvor han vogtede pengekassen i 27 år.

En anden stor personlighed i Brøndby IF er Ebbe Skovdahl, der fyldte 75 år i juli, og som desværre gik bort efter efter flere års sygdom.

På den anden side af kommunegrænsen – i Glostrup – sov endnu en legende ind. Bent Jensen var i årevis en stor drivkraft i foreningslivet i Glostrup kommune, hvor han blandt andet var en af hovedarkitekterne bag den fusionen mellem Hvissinge FC, IF32 Fodbold og GIC Fodbold til det, der i dag hedder Glostrup Fodbold Klub. Bent Jensen blev 71 år.

Siger du cricket, kommer du ikke uden om Jørgen Jønsson. I Februar fyldte han 80 år, men han var uhelbredeligt syg og vidste, at han ikke havde langt igen. I august måtte ‘Mr. Cricket’ give op til kræften efter mange års hård kamp. Jørgen Jønsson vil blive savnet og husket i mange år frem.

I Musikkens verden blev det i november til et æresmedlemskab af The Ben Webster Foundation til Brøndby-borgeren og jazz-legenden Jesper Thilo som belønning for sit bidrag til dansk musik i mere end et halvt århundrede.

V for Vestbad, Vinterbadehus og Vestervang

En del badegæster havde formentlig set frem til at hoppe i vandet i den udendørs afdeling af Vestbad allerede sidste år. Desværre måtte de vandhungrende gæster vente et år mere, før de kunne kaste sig i vandet under åben himmel i det 62 år gamle friluftsbad på grænsen mellem Rødovre og Brøndby.

I juni kunne Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) og Rødovres borgmester Britt Jensen (S) med hver sin gyldne saks klippede omsider det røde bånd i stykker foran det legendariske friluftsbad.

I Glostrup blev Vestervangskolen i august indviet som profilskole med fokus på sundhed, idræt og e-sport. Det var resultatet af den langvarige debat om skolens fremtid over de seneste år. I Brøndby fik Vinterbaderne endelig et klubhus i den fjerneste afkrog af Brøndby Havn.

Det var også i 2020, at Brøndby kunne sige velkommen til et nyt, stort kollegium, der får plads til omkring 500 beboere.

Sidst på året blev det nye ungdomscenter i Rådhusparken indviet og taget i brug af foreninger og musikskolen. Det kommer til at hedde Glostrup Medborgerhus.

12-årig kørte fra finsk racerstjerne

Normalt er det en gokart, 12-årige Anton Saugmann Güllich kører rundt i, men under corona-nedlukningen måtte han nøjes med at sidde bag skærmen. Det gjorde han til gengæld så godt, at han kørte fra den finske racerstjerne Heikki Kovalainen, der blandt andet har kørt Formel 1 for Renault og McLaren.

På fodboldbanen er de unge talenter fra Brøndby trådt i karakter i dette efterår. I Superligaen har Jesper Lindstrøm fra Brøndby Strand med sine otte mål i 13 kampe været stærkt medvirkende til, at Brøndby IF ved vinterpausen ligger på andenpladsen med lige så mange point som førerholdet FC Midtjylland. Han scorede blandt andet i derbysejren på udebane over FC København.

På kvindesiden ligger Brøndby IF også i toppen med samme point-antal som ligaens nummer ét. Undervejs blev det dog til en ordentlig afklapsning mod førerholdet, og holdets kampe Champions League blev udsat til februar på grund af coronavirus i truppen. Fodboldkvinderne måtte også tage afsked med en af holdets helt store profiler, da landsholdsmålmand Katrine Abel valgte af indstille karrieren med årets udgang.

Og så fik volleyballkvinderne fra Brøndby ny træner i 2020. Efter en svær start på sæsonen fik de seneste to års sølvvindere fra Brøndby Volleyball Klub dog fundet sejrsrytmen og sluttede af med en flot sejr over de danske mestre fra Holte.

Kreative skolebørn i Brøndby

I Brøndbyvester er Hofor i gang med at omlægge spildevandsrør for at gøre plads til byggeriet af den kommende letbane. Byggepladsen er pyntet med kunstværker, som tredjeklasserne på Brøndbyvester Skole står bag.

De kreative elevers malerier har ifølge Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) gjort byggepladsen til den flotteste i landet.

På Brøndbyøster Skole har eleverne fra syvende klasse været opfindsomme med en forestilling om livet, der hylder Kim Larsens sangunivers. Det har været med til at styrke fællesskabet på årgangen.

I Brøndby Strand har en pige i fjerdeklasse tegnet det motiv, der pryder årets julekort fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Sport, politik og corona hitter hos læserne

Hvilke historier har så været de mest populære?

Der er ingen tvivl om, hvilke emner, der har fyldt mest hos læserne på folkebladet.dk i 2020: Corona, lokalpolitik og fortællinger fra det lokale forenings- og erhvervsliv.

Tre ud af de fire mest populære artikler handler om smitteudviklingen i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk, og i alt er seks af de 20 mest læste artikler historier om coronakrisen.

Generelt er det de lokale emner, der har optaget jer læsere i 2020. Syv af historierne er fra den politiske scene, mens tre er om de lokale erhvervsdrivende.

Derudover er de lokale sportshistorier i høj kurs, når læserne svinger forbi folkebladet.dk.