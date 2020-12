3 skarpe Superflex jeans til herrer

SPONSORERET INDHOLD: Skal du finde et par behagelige superflex jeans til mænd? Og vil du vide, hvorfor et par Superflex bukser er så gode? I denne korte artikel giver vi dig tre gode Superflex jeans til mænd. Find ud af mere herunder.

Superflex har tre gode facetter

Superflex er tre gode egenskaber i et par bukser. Det har deres udgangspunkt i at skabe et par denim jeans og bukser, der skal leve op til nutidige krav og samtidig levere den klassiske denim kvalitet, som vi traditionelt kender det fra jeans. Superflex har disse tre facetter:

● Bæredygtighed

● Stretch

● Sublim pasform

Det revolutionerende ved et par Superflex jeans er teknologien, som har været med til at skabe dem. Med hjælp fra ny teknologi er det muligt at minimere vandforbruget i produktionsprocessen med op til 95% – endda uden at gå på kompromis med de klassiske denimbukser. Det gør disse jeans særdeles bæredygtige.

Hvorfor sidder Superflex jeans godt på dig?

Den næste gode egenskab ved Superflex jeans er deres store strækevne. Det kommer fra brugen af materialet elastan, som tilsættes bukserne. Denne kategori kaldes også Performance Pants, fordi de har det klassiske bukse-look, men kan også bruges til meget andet end det.

Performance pants har et snit, der minder meget om habitbukser. Det vil sige: lige ben, diskrete sidelommer og paspolerede baglommer. Performance Pants-stilen undsiger sig de formelle begivenheder, som for eksempel habitbukser skal passe til. I stedet er bukserne ofte foldet op forneden, hvilket bryder med den traditionelle stil.

Materialer i Superflex jeans

Superflex jeans er skabt i en bæredygtig proces, hvor materialerne spiller en afgørende betydning for, at bukserne sidder godt på dig. De fire forskellige materialer, som du skal lægge mærke til er:

● Bomuld

● Polyester

● Viskose

● Elastan

Alle materialerne er klassiske komponenter i tøj og bukser. Især er bomuld det mest normale stof, når denim bukser og jeans bliver fremstillet. I Superflex jeans tilsættes bomuld både polyester og elastan for at skabe behagelige og strechy bukser.

Andre bukser bliver skabt ved at blande polyester og viskose. Viskose er et materiale, hvor stoffet er skabt ved for eksempel nedbrydning af stoffet og genskabe noget nyt stof gennem plantematerialet, cellulose. Efterfølgende bliver plantematerialet opbygget til viskose, som har et blødt og behageligt touch. På denne måde har man et par behagelige bukser i et blødt bæredygtigt materiale.

Detaljer i bukserne

De gode materialer i bukserne er suppleret med nogle lige så fede detaljer. Det gælder både de mange forskellige farver, mønstre og udtryk. Det har også noget at gøre med, hvor mange lommer, der er og meget mere. Her har vi en liste med nogle af de detaljer, som bukserne har:

● Pressefolder

● Længde til anklerne.

● Slid på for- og bagsiden.

● Gylp med lynlås

● Stretch

● Slim fit

● Tapered fit

2 skarpe Superflex jeans

3. Bison Superflex jeans

Yderligere inspiration til at finde Superflex bukser og jeans

