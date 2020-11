Volleyball-kvinder fik en tiltrængt sejr

Brøndby Volleyball Klub fik en tiltrængt sejr over Amager VK i sæsonens fjerde kamp. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Fjerde forsøg blev lykkens gang, da Brøndby Volleyball Klub besejrede Amager VK på udebane i weekenden i kvindernes bedste volleyball-række

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub har formentlig ikke fået en optimal start på denne sæson, hvor de første tre kampe alle er endt med nederlag.

Det skulle de sidste to års sølvvindere så forsøge at lave om på søndag eftermiddag, da de besøgte Amager VK. Her blev det til en sejr på 3-1, selvom spillet ikke var specielt poleret.

Brøndby lagde ud med en effektiv serv, hvor Tajma Muharemovic var kraftigt medvirkende til, at Brøndby indledte kampens første sæt med en føring på 5-0. Hjemmeholdet halede flere gange ind på Brøndby og var ved at få kontakt ved 18-17.

Brøndby trak dog afgørende fra i Mette Breunings serv, og i rotationen efter tog gæsterne fra Vestegnen det første sæt med 25-18.

I andet sæt blev Brøndby holdt fra at få en god udnyttelse af centerangrebet, og spillet til kanterne blev for let at læse. Derfor kunne hjemmeholdet tage en føring på 8-4. Brøndby kom dog godt igen i Emma Burtons serv, da hun i en servestime, der indeholdt tre esser, skabte en føring på 11-8.

Glæden varede dog kort, og Brøndby havde sin sidste føring ved 14-13. Herefter rykkede Amager fra Brøndby og tog sættet med 25-21.

Liberoen Freja Barkler havde sin første optræden på Brøndbys hold, og i tredje sæt var hun storspillende og gav holdkammeraterne gode arbejdsbetingelser. Det nød især Sofia Bisgaard godt af, og hun kvitterede med fem vinderslag i et sæt, som Brøndby hev overbevisende hjem med 25-17.

Fjerde sæt blev endnu mere overbevisende fra Brøndbys side, og dermed lukkede gæsterne kampen med 25-13.

Sejren på 3-1 i sæt er den første i denne sæson for de ellers så sejrsvante volleyballkvinder fra Brøndby. Lørdag skal holdet forsøge at følge op på succesoplevelsen, når det Aarhusianske volleyball-flagskib ASV kommer på besøg i Stadionhal 1.