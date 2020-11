Vil Vallensbæk have ressourcestærke eller bare flere borgere?

DEBAT.

Af Peer Svendsen (Vallensbæklisten)

Når man går en tur i Vallensbæk, er der to ting, som springer i øjnene. Der står mange lejligheder tomme og samtidigt alle de byggepladser, hvor der opføres nye lejlighedsbebyggelser, der i følge borgmesteren skal tiltrække nye ressourcestærke borgere.

For et års tid siden, lavede jeg en søgning på en af de store nye bebyggelser, som viste 17 ledige lejligheder, en ny søgning i dag viser 15 ledige boliger. Det er mange for bare ét boligområde. Og når man så er på besøg, er det næste, der springer i øjnene, antallet af sko uden for dørene, – man behøver ikke kaste et blik på navneskiltene, for at konstaterer etniciteten. Om de er ressourcestærke skal jeg ikke udtale mig om, men flere søgninger viste, at næsten hver tredje borger i Vallensbæk ikke er etnisk dansker samt at Vallensbæk er blevet relativt fattigere i de senere år.

De nye bebyggelsesplaner har en alt for dårlig beliggenhed til at ressourcestærke tilflyttere finder lejlighederne attraktive. Den voldsomme udbygning forekommer i det hele taget at være en meget stor beslutning, taget uden demokratisk borgerdebat, af en snæver personkreds. Borgernes indsigelser over for de konservatives lokalplaner er stort set blevet ignoreret.

Høgskilde antyder det jo ligeud i sit læserbrev, den 7. oktober: ”Jeg har ikke hørt om en eneste ejer af en ejendom, der indtil nu har sagt nej, når den potentielle køber ikke havde blå øjne”.

Vi har brug for at tiltrække ressourcestærke borgere og ikke bare flere indbyggere, for antallet af etniske danskere er på vej ned i Vallensbæk, og det er da kedeligt, at det ligefrem glæder de konservative.

Men det kræver et nyt flertal, der respekterer borgerne, og som er i stand til at skabe et respektfuldt samarbejde i kommunalbestyrelsen.

