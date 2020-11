Vikarer kørte usynet skraldebil

En skraldebil fra Remondis (ikke den på billedet) kørte fredag, selvom den langt havde overskredet indkaldelsen til syn. Foto: Peter Kenworthy

BRØNDBY. Fredag sendte Remonis en skraldebil på gaden, der skulle have været synet i slutningen af juli

Af Jesper Ernst Henriksen

Som tidligere omtalt på folkebladet.dk, var der fredag strejke blandt medarbejderne i Remondis, der blandt andet samler alt affald i Brøndby Kommune. Medarbejderne var utilfredse med, at virksomheden havde afvist deres valg af tillidsrepræsentant. I stedet sendte Remondis andet personale og vikarer ud i skraldebilerne.

En af de skraldebiler, der blev sendt på gaden fredag burde dog ikke have været ude at køre. Den skulle nemlig have været synet senest i slutningen af juli. Københavns Vestegns Politi bekræfter overfor Folkebladet, at de har stoppet den pågældende bil.

– Fredag formiddag modtog vi anmeldelse om, at en skraldvogn havde dårlige bremser, og derfor sendte vi kort efter en patruljer ud og fik holdt skraldevognen ind. Det blev vurderet på stedet, at det ville være forsvarligt at køre vognen tilbage til virksomheden, hvor chaufføren skiftede køretøj. Ifølge mine oplysninger, så er vognen indkaldt til syn og virksomheden har sørget for, at bilen ikke bliver benyttet nu, oplyser politiet i en mail til Folkebladet.

Remondis oplyser, at de ikke har nogen kommentarer til den aktuelle konflikt, da de vil tage dialogen direkte med medarbejderne.