Agnete Nielsen fik scoret en enkelt gang mod sine tidligere holdkammerater, da Brøndby lørdag tabte med 3-1 i Hjørring. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby kom alt for sent i gang mod Fortuna Hjørring, der straffede tre store fejl, lød det fra målscorer Agnete Nielsen efter weekendens nederlag

Af Robert Hendel

Brøndby spillede ikke sin bedste kamp mod Fortuna Hjørring i weekenden, hvor hjemmeholdet effektivt straffede tre fejl i Brøndby-defensiven og vandt med 3-1.

– De får det første mål ud af ingenting, og jeg synes, at de scorer alle tre mål på nogle meget personlige fejl fra vores side, sagde Brøndbys målscorer Agnete Nielsen til Folkebladet kort efter kampen.

Hun erkender dog, at viljen til sejr var større hos hjemmeholdet.

– Det er ærgerligt, at det er sådan, så vi må kigge indad, lød det fra den arbejdsomme Brøndby-angriber.

Agnete Nielsen skiftede i sommer til Brøndby fra Fortuna Hjørring. Hun måtte dog sande, at det første besøg på den gamle hjemmebane endte med nul point.

Angriberen er dog glad for, at hun endelig fik sendt bolden i nettet igen i en ligakamp efter to måneders måltørke.

– Det er megadejligt. Jeg skyldte vel også en fra første halvleg, hvor jeg havde en kæmpe chance, konstaterede Agnete Nielsen.

Netop reduceringen til 3-1 udløste et stort Brøndby-pres i kampens slutfase. Ifølge Agnete Nielsen var scoringen med til at give Brøndby-offensiven selvtilliden tilbage.

– Det er jo også lidt det, som har kendetegnet os på det sidste, hvor vi måske har manglet gnisten. Så får vi det ene mål, og så fik vi gnisten tilbage, men desværre var det for sent, og det er jo vores egen skyld, lød det ærligt fra den 21-årige offensivspiller.

Hun tror dog på, at Brøndby nok skal komme igen efter tre kampe uden en sejr.

– Der er ikke andet at gøre. Vi skabte jo et fint forspring tidligere i sæsonen, og så må vi oppe os i de to sidste kampe, sagde Agnete Nielsen med henvisning til de to sidste kampe mod AGF og AaB.