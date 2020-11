DEBAT.

Af Marlene Frandsen (V), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

I Glostrup har vi tre private daginstitutioner, som tilsammen har cirka 150 børn fordelt på vuggestue og børnehave. De er populære og et stort aktiv for Glostrup.

Men de børn må ikke få del i mere personale og voksentid som en del af minimumsnormeringer fra regeringen. Det er en gåde for mig, som jeg hverken kan forstå eller løse! Det ærgrer mig, at ikke alle børn i Glostrup får glæde af disse midler.

Er det fordi, at Socialdemokratiet og SF mener, at forældre og børn skal straffes for at vælge et privat tilbud i stedet for det kommunale?

Findes der overhovedet gode argumenter for, at børn i private dagtilbud ikke skal være omfattet af puljen til minimumsnormeringer?

Helt ærligt, så tror jeg ikke, at de gode argumenter findes, og hvis der gør, har jeg endnu til gode at høre dem.

Det smager grimt, at vi forskelsbehandler børn af ideologiske årsager. Det er en systemtankegang og en politik, der splitter.

Uanset om man har børn i private dagtilbud eller kommunale, så bidrager vi alle til fælleskassen, hvor midlerne til minimumsnormeringer kommer fra. Det bør især børnenes statsminister og SF huske på.