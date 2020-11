Vælger ny spidskandidat

VALLENSBÆK. Enhedslisten i Vallensbæk har valgt sin spidskandidat til kommunalvalget om et år. Det bliver Jens Ove Bay, der nu kommer til at stå øverst på listen

Af Jesper Ernst Henriksen

Enhedslisten i Vallensbæk har valgt Jens Ove Bay som spidskandidat til kommunalvalget til næste år. Ved valget i 2017 stod han som nummer to på listen.

– Det var første gang, vi stillede op, og forhåbentlig kender folk os bedre nu, og vi har haft tid til at udvikle vores politik. Det er ikke blevet mindre nødvendigt, at vi kommer ind i kommunalbestyrelsen og at vi får et andet flertal. Det er faktisk på allerhøjeste tid, inden de konservative har fået bebygget hver en plet i kommunen, siger Jens Ove Bay.

Jens Ove Bay er 64 år og har boet i Vallensbæk siden 1990. Han er uddannet pædagog og leder af en fritids- og ungdomsklub i Høje-Taastrup Kommune. Han har været politisk aktiv hele sit liv med deltagelse inden for blandt andet fagbevægelse og boligbevægelse. Han har været medlem af Enhedslisten siden 2001. Han ser sine chancer som gode.

– Jeg mener, vi har en god chance for i det mindste at få en enkelt plads i kommunalbestyrelsen, og jeg vurderer også, at der er gode muligheder for at få væltet det konservative styre. Vi skal have gjort op med flertallets blinde vækstpolitik, hvor private developere får lov til at bebygge snart sagt hvert eneste ledige frimærke i kommunen, siger den nyvalgte spidskandidat.