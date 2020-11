Udbygning risikerer at gøre ondt værre

DEBAT.

Af Ruth Sloth Frederiksen og Erik Kærgaard Kristensen (VallensbækListen)

Henrik Rasmussen postulerer, at der kun er ’tre alternativer’ for Vallensbæk: Skatten kan hæves, serviceniveauet kan yderligere forringes eller kommunens indbyggertal kan forøges drastisk med flere tætte byggerier. VallensbækListen ser ingen fornuft i disse alternativer, der bider hinanden i halen og ikke løser Vallensbæks problemer.

Kommunalbestyrelsen har valgt både at hæve skatten til Vestegnens højeste niveau og at øge tilflytningen. Det er et valg, som ikke er risikofrit. Når servicen også er dårligst, er det svært at tro på, at byggerierne kan tiltrække ressourcestærke borgere, hvilket kun gør ondt værre. Det koster at udvide institutioner, skoler, veje med videre.

Ligesom for 10 år siden, hvor de konservative forsøgte at ’udvikle kommunen’ med tætte byggerier og kommunen var tæt på at blive sat under administration.

Nu vi ligger i toppen af Covid-19 listen. Er det netop på grund af de tætte byggerier?

Denne gang er det udligningsordningen, der bruges til at ’nødvendiggøre’ den hovedløse udbygning, men den nye udligningsordning er jo ændret, så det ikke længere kan betale sig at sende fraskilte, handikappede og ældre, der ikke har en stor opsparing, ud af kommunen. Blandt andet på grund af denne asociale politik taber vi i udligningsspillet. Det kan heller ikke længere betale sig at spekulere i at tiltrække indvandrere.

VallensbækListens alternativ, består i at udvikle Vallensbæk kvalitativt, så den ressourcestærke del af indbyggerne ikke fraflytter kommunen, og det bliver muligt at tiltrække indbyggere, der kan være med til at udvikle kommunen både demokratisk og økonomisk.

Det kræver meget bedre bykvalitet med byliv, mere ægte borgerinddragelse og flere byfunktioner, så borgerne ikke altid skal udenbys.

Disse ting får vi ikke med de konservatives gode vilje! Derfor kræver det et nyt flertal.