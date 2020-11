Trænede et år: Skulle have cyklet Tour de France etaper

VALLENSBÆK. Michael Krogh fra Vallensbæk havde trænet et helt år, for at cykle fire af de afgørende i årets Tour de France. På grund af coronaen blev turen aflyst, men træningen har ikke været forgæves - han har nemlig været med til at samle 4.300.000 kroner ind til Scleroseforeningens arbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

Cykelnerven er Scleroseforeningens Tour de France-inspirerede cykelløb, som de sidste syv år har sendt hundredvis af dedikerede cykelryttere fra hele landet afsted mod de franske bjerge.

I år skulle Michael Krogh fra Vallensbæk have været en del af feltet på 250 ryttere. Gennem det seneste år har han trænet og samlet penge ind som en del af Cykelnervens Team Storkøbenhavn. Så det var svært at skjule sin skuffelse, da turen måtte aflyses i sidste øjeblik på grund af stigende smittetal i Frankrig:

– Det var selvfølgelig en trist melding, da turen blev aflyst, men det var som forventet, når man så, hvordan smittetallet i Frankrig steg. Det kunne desværre ikke være anderledes, fortæller Michael Krogh, som til daglig arbejder som Sales Manager og for tredje gang skulle have været med til at cykle bjerge for en verden uden sclerose.

Han meldte sig til Cykelnerven sidste efterår, fordi han selv har sclerose tæt inde på livet. Dette år skulle have været hans tredje tur.

Et givende fællesskab

I et år præget af nedlukninger og mange uger med hjemmearbejde, har det vist sig at være helt særligt givende at være en del af Cykelnerven.

– Det har til tider været lidt udfordrende, når man ikke har vidst, om man var købt eller solgt. En del af træningen er foregået alene, men efter genoplukningen har der været et fint sammenhold og nogle gode og veltilrettelagte fællestræninger, fortæller Michael Krogh.

Ud over træningen har rytterne været sammen om indsamlingen, som er foregået online, ved at skaffe sponsorer og ved at holde arrangementer. Samlet lykkedes det at samle 4,3 millioner kroner sammen.

– Det er et fantastisk flot resultat, som er virkelig vigtig for forskningen i bedre behandling og et godt liv med sclerose. Jeg er dybt taknemmelig over indsatsen fra rytterne og deres sponsorer og støtter, siger Scleroseforeningens direktør, Klaus Høm.