Sundhedshuset skrider frem

Arbejdet med udvidelsen af sundhedshuset skrider planmæssigt frem

VALLENSBÆK. Rejsegildet på udvidelsen af Sundhedshus Nordmarken blev fejret med smørrebrød og sodavand til håndværkerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Tilbygningen til sundhedshuset står næsten færdig. Tag og vægge er rejst, og nu mangler kun døre, vinduer og det indvendige arbejde. Når taget er rejst, er det som regel tid til at invitere håndværkerne på rejsegilde. Det skete i fredags.

– Det er dejligt, at vi nu kan udvide Sundhedshuset – og supergodt, at byggeriet skrider så hurtigt frem. I lang tid, har der her i kommunen været efterspørgsel på en ny læge, og nu er vi ved at skabe nogle nye flotte rammer, som er lige til at flytte ind i for en kommende ny læge, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Der var sørget for lidt godt til ganen for håndværkerne og lægerne i huset – de fik nemlig serveret smørrebrød og kolde sodavand.

Sundhedshuset bliver både bygget om, og der bliver bygget til. Tilbygningen er en 60 kvadratmeter stor, lys træningssal med egen indgang for selv- og motionstrænerne. I den eksisterende træningssal bliver der bygget om, så der er plads til endnu en læge med konsultationsplads med tilhørende undersøgelsesrum og en helt ny reception.

Det giver også mulighed for et forbedret venteområde og bedre forhold til laboratoriearbejderne i huset.