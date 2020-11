Succes med test: Nu bliver fem lyskryds smarte

Trafikken gennem krydset ved slutningen af Park Allé kørte bedre i en forsøgsperiode sidste år. Akrivfoto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Med anonyme GPS-data bliver fem af lyskrydsene på Vallensbæk Torvevej styret efter trafikken. Det giver grønne bølger og mindre kø på vejen, viser en test fra sidste år

Af Jesper Ernst Henriksen

Fremover bør der være mindre kø, når man kører ad Vallensbæk Torvevej i myldretiden mellem Holbækmotorvejen og Firkløverparken. Vallensbæk Kommune har nemlig valgt at indføre intelligente lyskryds på strækningen.

I foråret 2019 testede kommunen en prototype på lyskrydset Vallensbæk Torvevej/Park Alle/Nordmarksvænge, og den skabte bedre fremkommelighed i myldretiden ved at aflæse anonyme GPS-data fra bilerne på vejen. Kort sagt hjalp prototypen til, at køerne blev kortere.

Da resultatet fra testen kom i efteråret 2019, var det svært for både Vallensbæk Kommune og samarbejdspartneren Gate 21 at få armene ned over resultaterne. På grund af de positive resultater har kommunen derfor valgt at udvide løsningen til at omfatte hele strækningen mellem Holbækmotorvejen og Firkløverparken. Det sker i et samarbejde med Vejdirektoratet, da det er dem, som ejer lyssignalerne ved motorvejsramperne ved Holbækmotorvejen.

– I Vallensbæk har vi stort fokus på de store veje og på at tilpasse forholdene til trafikken. Med udvidelsen af forsøget fra foråret sidste år, kan vi nu skabe en grøn bølge på hele Vallensbæk Torvevej. Jeg er stolt af, at vi med én løsning både skaber bedre trafikforhold til glæde for borgere, erhvervsliv og pendlere, og at vi skåner miljøet ved at spare flere tons CO2, siger Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk.

I forsøgsperioden sidste forår blev transporttiden på strækningen reduceret med 21% i myldretiden, og dermed blev CO2-udledningen reduceret med, hvad der svarer til 1,5 ton CO2 årligt. Det er den samme mængde som én bil cirka udleder pr. 10.000 kørte kilometer. Det viser en uvildig ana-

lyse foretaget af Hermes Traffic.