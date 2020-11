Strid om tillidsrepræsentant: Derfor strejker skraldemændene i Brøndby

BRØNDBY. Fredag nedlagde skraldemændene i Remondis arbejdet, fordi de er utilfredse med, at den tillidsrepræsentant de har valgt, er blevet afvist af Remondis

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt har medarbejdere i en virksomhed lov til frit at vælg tillidsrepræsentant. Virksomhedens ledelse har ikke lov til at blande sig i valget.

Det har ledelsen i Remondis dog gjort, efter medarbejderne i løbet af efteråret valgte ny tillidsrepræsentant, og det var årsagen til, at medarbejderne i Remondis, der blandt andet henter alt affald i Brøndby Kommune, fredag den 6. november nedlagde arbejdet.

– Som jeg har forstået det, er det en uoverensstemmelse om valget af en tillidsrepræsentant derude. Firmaet vil ikke anerkende ham, som er lovformeligt valgt. Mig bekendt har folkene derude foretaget et valg fuldstændig efter de regler, der er, siger Thomas Overgaard, der er formand for 3F Vestegnen.

Han og 3F har opfordret medlemmerne til at forsøge at få deres valgte tillidsrepræsentant anerkendt af Remondis gennem det fagretlige system.

– Det er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, så vi har opfordret kollegaerne til at gå i arbejde igen. Vi ønsker at få tingene afklaret efter de aftaler, som ligger mellem arbejdsmarkedets parter. Firmaet kan altid afvise valget af en tillidsrepræsentant, men så er der mulighed for at få tingene prøvet af i det fagretlige system. Der er faste procedurer for, hvad man så gør, siger Thomas Overgaard.

Skruebrækkere

Ifølge et opslag på Brøndby Kommunes hjemmeside har Remondis indkaldt ‘afløsere og andet personale, så der vil blive hentet affald både fredag den 6. november og muligvis også lørdag den 7. november.’ Det finder Thomas Overgaard meget kritisabelt.

– Det håber jeg ikke er korrekt. Hvis det er rigtigt, er det en optrapning af situationen. Det er svært at gå ind i en konstruktiv dialog, når man gør sådan, siger han.

Efter Folkebladet skrev om sagen første gang fredag, har en læser også skrevet sin holdning til folk, der påtager sig konfliktramt arbejde.

– Uden at vide årsagen til arbejdsnedlæggelsen, er de personer, som udfører ramt arbejde, skruebrækkere, ingen nedlægger arbejdet for sjovt, skriver Anne Hartvig.

Folkebladet ville gerne have spurt Remonis, hvorfor de har afvist valget af en tillidsrepræsentant, og hvorfor de har indkaldt vikarer og andet personale til at hente affald. Virksomheden oplyser dog, at den ikke ønsker at tale med pressen, da den ønsker en direkte dialog med medarbejderne om situationen.