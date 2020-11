Sådan gør du din økonomi klar til julehandlen

SPONSORERET INDHOLD: Nu er der ikke længe til at Black Friday skyder julehandlen i gang, og kreditkortene kommer til at være rødglødende.

Skal du også være en del af overfloden? Eller må du stå over på grund af dårlig økonomi? Så får du her nogle gode tips og tricks til, hvordan du kan rette op på din økonomi, så du også kan komme igennem fremtidige julemåneder uden at kreditkortet afviser og bankrådgiveren kimer dig ned.

Læg et fast budget

Du bør først og fremmest få lagt et fast budget. Det er ikke noget, der tager lang tid eller er kompliceret at gøre, men det sikrer dig, at du altid har penge til dine faste regninger – såsom husleje, mad, vand og varme og andet forbrug. Det er relativt nemt at sætte det op i din netbank, du skal blot udregne det samlede beløb, du hver måned bruger på faste udgifter og så lave en automatisk overførsel på x-antal kroner hver måned. Du skal dog være opmærksom, at hvis du har opsat automatiske betalinger på dine faste udgifter, så skal disse også ændres i din netbank, så du ikke dobbelttrækker på din lønkonto.

Afdrag dine lån før tid

Det er de færreste af os, der kan undsige sig gæld – særligt i forbindelse med køb af bil og bolig. Dog kan vi alle gøre meget for at undgå dyre forbrugslån. KreditNU, der er en digital udbyder af SMS-lån, skriver blandt andet i en artikel på sn.dk, at mobillån rigtig nok kan være hurtige at optage, men de kan også være dyrere end et almindeligt banklån. Siden hen er der dog kommet et ÅOP-loft på alle forbrugslån i Danmark, og prisforskellen er i dag væsentligt mindre. Ikke desto mindre er det kun en god ide at holde din forbrugsgæld på et minimum, da det kan have en negativ betydning for dit rådighedsbeløb.

Har du i forvejen en række forbrugslån i form af kviklån, kassekredit eller en afdragsordning, som du lige betaler af på, kan det være en god ide, at du afdrager på lånene hurtigere. Særligt hvis du har et ældre forbrugslån fra før ÅOP-loftet. Du kan alternativt overveje at samle din klatgæld i ét samlelån, således du kun afdrager til en kreditor.

Spar op

En god opsparing er et vigtig værn imod en dårlig økonomi. Dels har du ekstra polstring, og du er godt sikret imod uventede udgifter. Derudover gør det, at du aktivt lægger 500 – 1000 kroner til side hver måned også, at du bevidst som ubevidst bruger færre penge. Og på den måde lærer du også dig selv at ikke købe over evne. Har du ligeledes indfriet nogle forbrugslån kan du med fordel vælge at betale til en opsparingskonto i stedet for at lade dem stå på din lønkonto, hvor de med stor sandsynlighed bliver brugt.