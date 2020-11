Robotter har indtaget Byparken

Glostrup Kommune har købt tre robotplæneklippere, som kan lette arbejdet for Torbjørn Nicolajsen (th) og kollegaerne fra Vej og Park. De kommer ikke til at erstatte personale, lover Søren Enemark (tv). Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har købt træ robotplæneklippere til at slå græsset i Byparken. Det kan de gøre på en sikker måde. Robotterne frigiver medarbejdere til at lave andet arbejde, og er ikke en spareøvelse, lyder det fra udvalgsformanden

Af Jesper Ernst Henriksen

De ses efterhånden på græsplæner i haver og på erhvervsarealer. De rullende græsslåningsrobotter, som kører tilfældigt rundt på kryds og tværs. Dem har Vej og Park nu anskaffet tre stykker af til at slå græsset i Byparken i Glostrup.

– For nogle år siden blev Vej og Park pålagt effektiviseringer, og dette er en af måderne hvorved vi prøver at leve op til den målsætning, siger formanden for Miljø, Teknik- og Ejendomsudvalget Søren Enemark (S).

De tre græsslåningsrobotter skal køre indenfor et afgrænset område, hvor de efter tilfældigheds-princippet skal slå græsset på det meste af græsarealet i parken. Robotterne kører ikke efter en bestemt plan, men vil skifte til en ny vilkårlig retning, hvis den enten møder modstand eller rammer en af de afgrænsningskabler, som er lagt i jorden. Afgrænsningskablerne indrammer næsten hele græsarealet, men der er nogle områder, som den kører udenom. I disse ”øer” får græs og blomster lov at vokse frit til gavn for insekterne.

Det er meningen, at robotterne skal køre døgnet rundt. De kører på el, og derfor skal de oplades ind imellem. Det klarer de selv ved at køre hen til ladestationen, når de trænger til strøm. Når det er mørkt, vil man kunne se tre lys, som kører rundt i parken.

Passer på pindsvin

I forbindelse med robotternes kørsel om natten har der været bekymringer i forhold til pindsvin, som jo er nataktive. Men denne nye generation af græsrobotter har flere sikringsordninger i forhold til dyr og selvfølgeligt også mennesker. Hvis robotten støder på en genstand, så stopper den og finder en ny retning.

Hvis robottens front hæves, så stopper maskinen og klingen, som slår græsset. Desuden er der ca. 25 cm ind fra fronten af robotten til den skærende kniv, og knivens bredde er ikke mere en cirka en centimeter.

Hvis robotterne bliver løftet, så vil den gå i stå, og en sirene vil gå i gang med en høj hyletone. Samtidigt bliver der sendt en sms til Vej og Park om, at der sker noget uregelmæssigt med maskinen.

Der sidder også en gps i robotten, som gør, at Vej og Park hele tiden kan se, hvor den befinder sig, så robotterne ikke bliver stjålet.

Robotterne styres fra en mobiltelefon. Herfra kan man bestemme, om den skal stoppe, køre i ladestation eller om klippehøjden skal reguleres.

Søren Enemark pointerer, at anskaffelsen ikke er en spareøvelse, men en omlægning af ressourcer. Medarbejderne som slår græs kan i fremtiden frigøres mere renholdelse af veje og cykelstier, naturpleje eller andre opgaver.

– Vi har et ønske om at opsætte flere skraldespande i byen, så borgere kan komme af med deres affald på en ordentlig måde. Skraldespande skal tømmes, og her kan nogle af de frigivne ressourcer også benyttes, foreslår Søren Enemark.