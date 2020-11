Robotplæneklipper på solceller bliver testet

Ved Højrupgård var der ikke strøm til en robotplæneklipper, så i stedet har Vallensbæk Kommune sat solceller på taget af dens depot.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune tester en ny, bæredygtig robotplæneklipper, der udelukkende kører på solceller

Af Jesper Ernst Henriksen

Græsrobotten der kører på et stykke græs ved Højrupgård i Vallensbæk ligner en ganske almindelig robotplæneklipper. Men der er noget helt specielt ved den: Den kører nemlig 100 procent på solenergi, og det er den første af sin slags i Vallensbæk Kommune.

– Opladestationen har et batteri til overskudsstrøm, så græsrobotten kan køre på solenergien, selvom der er mørkt, siger Kim Jensen, der er formand i Vej og Park i Vallensbæk Kommune.

Idéen til en solcelle-drevet robotplæneklipper kom af, at der ved græsplænen ikke i forvejen var adgang til strøm. I stedet for at grave ud til el blev det besluttet, at der skulle afprøves en anden løsning, som slet ikke ville kræve strøm: solceller.

– Det er meget praktisk. Vi sparede ressourcer på ikke at skulle grave hele gårdspladsen op til strøm, og på at selve robotten ikke bruger energi udover det, den får fra solen, siger Kim Jensen.

Mange bække små

Indtil videre er det kun en enkelt robot, der testes. Men det er en del af en større indsats for at gøre Vallensbæk Kommune endnu mere bæredygtig, og man må ikke underkende vigtigheden af de små indsatser, siger borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen:

– Det her er bare ét eksempel på, at vi gør os umage med at tænke bæredygtigt overalt, hvor vi kan. Vi sparer penge, samtidig med at det er godt for miljøet – det er win-win, siger Henrik Rasmussen.

Kommunen har i forvejen otte græsrobotter, der kører på el. Den solcelle-drevne græsrobot er den første af sin slags, der testes i Vallensbæk Kommune, og hvis testen går godt, er planen at udvide med flere solcelle-drevne græsrobotter.