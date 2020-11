Realistisk vokseværk?

DEBAT.

Af Erik Kærgaard Kristensen VallensbækListen

Det er i disse måneder, at Christiansborg tager stilling til Vallensbæks selvstændighed og frihedsgrad. De konservative har ikke lagt skjul på, at deres middel til at opnå og bevare selvstændigheden er ’vokseværk’. De har i Kommuneplanforslag 2020-32 planer for byggerier til mange tusinde nye ’ressourcestærke tilflyttere’ i de kommende fem år. Men er det realistiske planer?

For 10-12 år siden forsøgte de konservative det samme, men med et katastrofalt resultat! Vallensbæk blev relativt fattigere, for det var andre befolkningsgrupper, der flyttede ind. Kommunen var tæt på at ’krakke’ og blive sat under administration eller tvangssammenlagt.

Hvorfor skulle det lykkes denne gang? Den ’ressourcestærke’ befolkningsgruppes bosætningsmønster er jo velkendt: De prioriterer lav kommuneskat, overgennemsnitlig kommunal service på børne- og skoleområdet samt et spændende urbant miljø med masser af byliv. Det finder de visse steder i Nordsjælland og i København.

Men desværre scorer Vallensbæk lavt på samtlige disse områder. Kommuneskatten er høj og lige sat op, børneinstitutionerne har færrest uddannede pædagoger, skolerne har et lavt karaktergennemsnit og stort fravær. Og byliv og bymiljø har de konservative aldrig hørt om, så det har vi ikke noget af.

Hvem tror, at ’ressourcestærke tilflyttere’ sætter pris på de konservatives baggårdslejligheder? Vi gør ikke! Og der står faktisk endnu et tocifret antal lejligheder tomme fra sidst!

For borgerne kan denne form for vokseværk hurtigt blive en bekostelig affære. De øgede omkostninger ved selvstændigheden og befolkningstilgangen risikerer endnu engang at slå bunden ud af kommunekassen.

Derfor er de konservatives ’strategi’ risikabel. At plastre kommunen til med tætte lejekaserner ødelægger også livskvaliteten for de nuværende borgere. Vallensbæk burde lære af nabokommunernes erfaringer. De river jo betonslummen ned!

Det er på tide, at vi får et andet flertal.