Pris for plastic-reduktion

True Gum har fået Flip-prisen for at befri mennesker og naturen for unødvendig plastik. Foto: True Gum

GLOSTRUP. Glostrup-virksomheden True Gum vinder Flip prisen for deres arbejde med at reducere plastic i naturen

Af Jesper Ernst Henriksen

Plastik hører ikke til i naturen, hvor er flere hundrede år om at blive nedbrudt. Plastic findes rigtig mange steder, for eksempel i tyggegummi. Det var lidt af en aha-oplevelse for fire iværksættere, der derfor satte sig for at skabe et mere miljøvenligt tyggegummi og tage kampen op mod tyggegummigiganterne. De skabte derfor virksomheden True Gum med hovedsæde i Glostrup.

Gruppen fandt ud af, at de succesfuldt kunne erstatte plastik-indholdsstofferne med en naturlig saft fra træer, der gror i Sydamerika. Det tog dem op imod 500 forsøg at nå en prototype med en tekstur og en smag, der var værd at gå videre med. I dag forhandles deres tyggegummi bl.a. i 7-Eleven, Netto, Matas, Bilka, Irma osv. – samt i Norge, Finland, Holland, Tyskland og Sverige. Tyggegummiet er 100 procent plastikfrit, bionedbrydeligt og vegansk.

Det arbejde fik de mandag aften Flip-prisen for. Den er på 25.000 kroner og gives en gang årligt til en eller flere personer, som via deres handling får andre til at se en situation fra helt nye vinkler og på eksemplarisk vis minder os om, at mennesker behøver mennesker.

– Iværksættergruppen har befriet både mennesker og naturen for unødvendig plastik. De har gennem deres visionære og ukuelige handling vist, at det er muligt at tænke og producere markant anderledes, erstatte skadelige indholdsstoffer med mere miljø- og menneskevenlige af slagsen samt ændre vaner i mere bæredygtig retning. De har også vist, hvordan man kan løfte en idé til en kommerciel succes ved at løfte i flok. På alle måder inkarnerer de dermed FLIP-mindsettet, sagde Anette Prehn, direktør for Centre for Brain-Based Leadership and Learning, da hun mandag aften overrakte prisen.