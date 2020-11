Piet Papageorge vil være borgmesterkandidat

Piet Papageorge håber at blive Venstres spidskandidat til kommunalvalget næste år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Venstre skal snart vælge spidskandidat til kommunalvalget til næste år. Den nyvalgte gruppeformand, Piet Papageorge, bliver én af dem, som Venstre-medlemmerne kan vælge som spidskandidat

Af Jesper Ernst Henriksen

For to uger siden meddelte John Engelhardt, at han stopper i politik efter næste valg. Det betyder, at Venstre skal finde en ny borgmesterkandidat.

Kort efter begyndte Piet Papageorges mobil at bimle med opfordringer fra Venstre-medlemmer om at stille op. Det har han nu valgt at gøre.

– Min unge alder til trods vil jeg til kommunalvalget have syv års erfaring som formand for tre forskellige udvalg. Jeg har arbejdet med fire forskellige direktører. Jeg har sammen med Venstres gruppe været med til at drive budgetter igennem. Jeg har været med i forhandlingsrunder med de andre partier. Til den tid vil jeg have været gruppeformand i et år, og jeg har desuden rig erfaring fra det private erhvervsliv, hvor jeg blandt andet rådgiver mange kommuner. Og så er jeg jo en god, gedigen Glostrup-borger. Jeg har været medlem af svømmeklubben og er stadig gruppeleder i Solvang Spejdergruppe. Jeg har mit liv, familie og mine venner forankret i Glostrup, siger han.

Han vil være 28 år gammel til kommunalvalget næste år.

Skulle Venstres medlemmer beslutte at pege på ham, vil han som spidskandidat for Venstre være nødt til at stå på mål for de beslutninger, der er truffet over de seneste otte år. Det ser han kun som en fordel.

– Når man er opposition, er det nemt at sige, at de andre gør det hele forkert. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg har været med til at sikre højest 22 elever i klassen, en skatteprocent blandt landets fem laveste, at holde snor i en stram administration. Jeg synes, Venstre har bevist, at vi leverer en stærk styring og en god udvikling for vores by, siger han.

Borgmesterkandidat

Som spidskandidat for Venstre er det naturligvis også en forventning, at man er med i kampen om at blive Glostrups næste borgmester.

Over de seneste tre år har der været tre forskellige flertal i Glostrup. Når man spørger Piet Papageorge, hvilket flertal, der skal gøre ham til borgmester, lyder svaret med et smil:

– Det skal Venstres 10 mandater selvfølgelig.

Med en mere seriøs mine fortsætter han:

– Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde med Socialdemokraterne lige nu. Så der er ikke nogen grund til at starte med at føre valgkamp allerede. Det er ikke til byens bedste. Når valget er ovre har jeg et håb om, at alle, der føler sig borgerlige og/eller liberale vil bakke op om mig som borgmester – så hvis jeg bliver valgt som spidskandidat vil der naturligt skulle pågå nogle snakker og drikkes lidt borgerlig kaffe. Jeg har også et håb om, at Socialdemokratiet kan se en fornuft i fortsat at indgå i en form for forpligtende samarbejde efter valget. Jeg skulle jo gerne blive samarbejdets og hele byens borgmester, siger han.

Mærkesager senere

Venstres fokuspunkter til kommunalvalget bliver udarbejdet af kandidaterne, der bliver valgt i starten af det nye år, og Venstre i Glostrups medlemmer.

Piet Papageorge har dog nogle punkter, han personligt gerne vil have fokus på.

– For mig udspringer alt af at have en robust økonomi. Hvis man ikke har det, så er der ikke meget at gøre godt med siger han.

Han peger derudover på foreningerne, Glostrup Skole og ældreområdet, som sine fokuspunkter.

– Mit hjerte banker for foreningerne, og det vil det blive ved med at gøre. Glostrup har et fantastisk foreningsliv, som er i en særlig svær situation lige nu. Der skal vi se på, hvordan vi kan hjælpe dem på både den korte og den lange bane. Glostrup Skole er et kæmpe område, som selvfølgelig betyder noget for mig. Der er indgået et forlig, så jeg vil ikke trække nogle kaniner op af hatten. Vi har en aftale om at kigge på det om to-tre år og se, om ændringerne har haft en effekt. Ser vi ikke det, må vi kigge på det igen. Ældreområdet er også sindssygt relevant, selvom jeg er ung. Jeg fik det personligt rigtig tæt ind på livet for et lille år siden, da min mormor kom på plejehjem, siger han.