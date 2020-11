Nyt køleskab? Kom godt på vej til at vælge det rette

SPONSORERET INDHOLD: Skal du have et sort, stiligt køleskab til det moderne køkken? Måske et retro køleskab med en 50’er-inspireret form? Eller måske du bare vil have et typisk, men energivenligt og bedst i test køleskab til at erstatte det gamle, der er gået kaput? Uanset hvad finder du mange varianter inden for køleskabe til billige penge.

Fritstående køleskab vs. integrerbart køleskab

Køleskabe fylder uundgåeligt en hel del, så det at få plads til ét kræver som regel en niche i køkkenet at stille køleskabet i. De fritstående køleskabe er nemme at flytte ind i køkkenet og stille an, men til gengæld er de ikke så nemme at integrere i køkkenets skabe og paneler som køleskabe uden front. Skal du alligevel bygge om i køkkenet, kan du lige så godt lave plads til et af de integrerede køleskabe, du let kamuflerer, når du monterer en skabslåge over fronten.

Find den rigtige kapacitet og indre indretning

For ikke at ende med et køleskab, der lægger beslag på mere plads, end du har brug for, er køleskabets kapacitet værd at overveje. Her har du vidt forskellige valgmuligheder, da nogle køleskabe rummer blot 40 liter, mens andre har hele 400. Her er køleskabets indretning i øvrigt vigtig at overveje, da kapacitet i sig selv ikke giver det fulde billede. Hvor mange hylder er der, og kan du justere dem? Går meget af pladsen til beholdere, og kan de så evt. fjernes?

Kend til køleskabets energi- og klimaklasser

Angående energivenlighed er energiklasse og klimaklasse her værd at vide lidt om. En god energiklasse på A+, A++ eller A+++ sikrer, at strømmen anvendes effektivt, så du får god køling for pengene. Klimaklassen fortæller dig, ved hvilken rumtemperatur køleskabet kører bedst.