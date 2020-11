Nem vægdekor: Derfor skal du dekorere med plakater

SPONSORERET INDHOLD: Var det noget med en plakat til at give hjemmets vægge et mere indbydende udtryk, end de blottede, hvide vægge kan? Hvis ja, kan du finde masser af plakater til enhver smag, ligesom du ved nogle forhandlere også kan lave din egen plakat, få den printet ud og leveret i ramme.

Find information her om, hvilke muligheder du har, når det gælder at finde de rette plakater, der passer til badeværelset, køkkenet, stuen, soveværelset og børneværelser. Ved siden af hvad du selv måtte ønske til dekor i hjemmet, egner plakater sig også til gaver. Lær mere om de forskellige genrer inden for plakater, du har at vælge fra hos de største plakatforhandlere.

Guides er altid populære

Plakater kan enten have et konkret motiv eller abstrakte figurer, præcist ligesom malerier. Vil du gerne have en vittig tegning med en klat farve på, kan det lade sig gøre. Skal sønnen, der lige er flyttet hjemmefra, have en vaskeguide, finder du også let et tilbud her. Plakat guides er altid populære, og du kan fx finde guides til slagterens udskæringer, opskrifter på lækker bearnaisesovs og oversigter over årstidernes ingredienser. Guides på plakater er der flere af.

Vintage plakater er det sikre valg

Vintage plakater og retro plakater er også at finde på markedet, og de har deres force ved ofte at være det nemme valg, når du skal finde en plakat. Vil du ikke have en guide op at hænge eller et kløgtigt citat? Synes du heller ikke, at abstrakte billeder er det vildeste? Så få et genoptryk af en plakat fra ældre dato, fx plakater for zoologiske haver i flot, dansk design.

Berig børneværelser med plakater

Desuden kan nævnes, at børnenes værelser også kan beriges med plakater. Her er der lidt af hvert, bl.a. sjove dyr i flotte farver og andre motiver med minimal kompleksitet i komposition.