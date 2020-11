Nedsætter taskforce til bekæmpelse af corona-smitte

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holdt mandag møde med en række borgmestre for forstadskommunerne vest for København. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holdt mandag møde med borgmestrene fra 10 forstadskommuner vest for København, hvor corona-smitten lige nu ligger langt over landsgennemsnittet

Af Robert Hendel

Corona­smitten fastholder sit jerngreb om den københavnske vestegn.

Derfor vil regeringen i samarbejde med sundhedsmyndighederne og de berørte kommuner oprette en statslig taskforce, der skal håndtere den stigende smitte. Det offentliggjorde sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde i Ishøj mandag eftermiddag.

– Der er enighed om, at nu skal vi have nedkæmpet smitten. Vi skal have opsporet, vi skal have testet og vi skal have isolationsfaciliteterne i brug, lød det blandt andet fra ministeren på mandagens pressemøde. Han afviste ikke, at det kan blive nødvendigt at indføre hårdere restriktioner i udvalgte eller alle kommunerne i området vest for København.

Inden mandagens pressemøde havde Sundhedsministeren indkaldt 10 borgmestre fra kommuner vest for København til et møde, hvor også repræsentanter fra Københavns Vestegns Politi, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen deltog.

En af deltagerne var Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby. Han fulgte dog med fra kontoret på rådhuset i Brøndby, så der ikke var samlet for mange personer på samme sted.

– Vi udvekslede erfaringer kommunerne imellem, og jeg kan bare sige, at der i forvejen bliver gjort meget i alle de berørte kommuner, og det fik vi også ros for på mødet, siger Kent Magelund.

Samme oplevelse havde Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen (K).

– Vi lavede en rundsnak, hvor vi redegjorde for, hvad vi gør i de forskellige kommuner. Det lyttede han til og anerkendte. Vi følger jo de retningslinjer, der kommer fra myndighederne, siger Henrik Rasmussen.

Han ser frem til en taskforce.

– Det er dem, der har data og det er dem, der har fagligheden til at fortælle os, hvad vi skal gøre. Det skal vi ikke selv sidde og opfinde. Jo tydeligere, retningslinjerne er, jo nemmere er det at få folk overbevist om, at det er sådan, man skal gøre. Hvis man er uklar, så bliver folk usikre, og så er der plads til egen fortolkning. Det skaber konflikt, siger Vallensbæk-borgmesteren.

Stigning i Vallensbæk

Mandag var der registreret 50 nye smittede på en uge i Vallensbæk Kommune. Det er en stigning på 127 procent i forhold til ugen forinden, hvor der blev registreret 22 nye smittetilfælde i kommunen.

De 50 nye smittede i Vallensbæk svarer til 300 smittede personer ud af 100.000 indbyggere, og det er kun overgået af nabokommunerne Albertslund, Ishøj og Høje-Taastrup.

Borgmesteren sætter sin lid til, at smitteopsporingen virker.

– Der går folk rundt, hvor man ikke kan se symptomer. Men alle gør, hvad de kan. Sporingsenheden skal finde ud af, hvor de mennesker har været samlet. Det har jeg indtryk af fungerer meget godt. Er det et hold, der har mødtes et eller andet sted, så får man isoleret de mennesker, som har været på det hold, siger Henrik Rasmussen.

Fald i Brøndby

I sidste uge var Brøndby nummer tre på den liste, man helst ikke vil toppe, men i den seneste uge er antallet af nye smittede faldet med 18 procent fra 92 til 75 nye smittede. Det svarer til, at der er 214 smittede personer ud af 100.000 indbyggere.

Brøndby har derfor – ligesom kommunens Superliga-hold – taget et dyk i tabellen.

– Der er jo ikke nogen af os, der sidder på vores hænder og lader stå til. Vi gør allerede en stor indsats for at informere vores borgere, også på andre sprog end dansk og har blandt andet været i tæt dialog med de tyrkiske og pakistanske foreninger i kommunen, siger Kent Magelund.

Netop informationen om risikoen for coronasmitte til to-sprogede borgere er også noget, som Sundhedshedsstyrelsen vil øge sit fokus på.

– Vi skal sammen gøre en ekstra indsats for at kommunikere mere tydeligt, i øjenhøjde og på sprog, som folk bedst forstår, oplyste direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på mandagens pressemøde.

Rammer hele kommunen

Ifølge Brøndbys borgmester lyttede ministeren til kommunernes erfaringer, og han håber, at de med den nye taskforce kan gøre endnu bedre brug af de enkelte erfaringer kommunerne imellem.

– Vi har fælles udfordringer på mange punkter, hvor vi også har mange af de samme tiltag, men der er også områder, hvor vi oplever smitten forskelligt. Nogle har oplevet det i foreningslivet, andre på plejehjem eller i skoler, siger Kent Magelund.

Borgmesteren erkender, at kommunerne er udsatte, og han tror, at det hænger sammen med, at folk bor tættere i de 10 berørte kommuner, og at folk i høj grad er ansat i job, hvor det ikke er muligt at arbejde hjemme.

– Bare i Brøndby er befolkningstætheden 19 gange højere end landsgennemsnittet, tilføjer Kent Magelund.

Han mener, at det er vigtigt at påpege, at selvom der er boligområder, hvor smitten er høj, så findes covid-19 i hele kommunen.

– Vi har i Brøndby ikke ét afgrænset boligområde, hvor de smittede bor. Vi kan til gengæld se, at mange af de smittede bor på samme adresse. Noget kan derfor tyde på, at de smitter hinanden inden for husstanden, forklarer Kent Magelund.

Testmuligheder

Kent Magelund er også glad for, at kommunen jævnligt får besøg af de mobile testcentre. Det er nemlig vigtigt at få testet så mange borgere som muligt for at få kortlagt smitten.

– Mobile testcentre gør også, at folk ikke skal transportere sig så langt. Nu foregår det nærmest i folks baggård, og det kan måske være medvirkende til, at

flere lader sig teste, siger han.

Den holdning deler Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

– Så tror jeg, at endnu flere får et venligt skub i retning af at lade sig teste, sådan så vi får taget så mange af dem, der er smittet, ud af kredsløbet, inden de når at smitte for mange andre, forklarede han mandag til TV Avisen på Danmarks Radio.

For Kent Magelund er det også en vigtig faktor, at testcentrene kommer så tæt på borgerne som muligt. Ifølge Brøndbys borgmester kan der nemlig være borgere, som er flove over at være syge, og det øger risikoen for smitte, fordi de ikke bliver hjemme, når de har sygdomssymptomer, ligesom de måske heller ikke lader sig teste, hvis der ikke er et testcenter tæt på deres bolig.