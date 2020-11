Millioner til cykelparkering ved letbanestationer

Det er nemt at komme rundt i Vallensbæk på cykel, og hvert år arrangerer kommunen en række cykel-arrangementer, for eksempel cykeltur for nye borgere og Store Cykeldag, som dette billede er fra.

VALLENSBÆK. Der bliver bedre forhold for cyklister på Vallensbæk Station og Delta Park Station med en medfinansiering på 1,9 millioner kroner fra en statslig pulje

Af Jesper Ernst Henriksen

Når Hovedstadens Letbane i 2025 triller gennem Vallensbæk, bliver det med fine forhold for passagerer, der tager cyklen til en letbanestation. Vallensbæk Kommune har nemlig fået 1,9 millioner kroner fra en national pulje til bedre cykelparkering.

1,7 millioner går til bedre forhold på Vallensbæk Stationsforplads, mens små 200.000 kr. går til at forbedre cykelparkeringen på Delta Park Station, der står til at åbne i 2025.

Investeringerne glæder lokale Jeppe Bruus (S), der er formand for Folketingets Transportudvalg, og valgt i Københavns Omegn.

– Jeg er rigtig glad for, at det er udmøntningen af cykelpuljen. Jo flere der tager cyklen, jo bedre. Derfor er det også vigtigt, at man som cyklist tør stille sin cykel i længere tid, hvis man for eksempel skal en længere tur med kollektiv transport. Samtidig er det godt for klimaet og for trængslen, hvis flere cykler og bruger kollektiv transport, siger Jeppe Bruus.

Pengene til investeringen i Vallensbæk kommer fra finansloven 2020, hvor der blev etableret en pulje, som havde til formål forbedre forholdene for cyklister. Trafikselskaber, offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber har kunnet ansøge om penge, hvis ansøgerne vel at mærke har kunnet stille med 50 procent af finansieringen selv.

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) er selv en ivrig cyklist og siger pænt ja tak til bidraget fra ministeriet.

– Rigtig mange borgere og medarbejdere her i kommunen bruger cyklen dagligt og oplever selv, at de både bliver sundere og gladere – samtidig med at de bidrager til at gøre samfundet mere bæredygtigt. Vi har et mål om, at Vallensbæk skal være en cykelkommune, så det er dejligt med bedre forhold for cyklisterne, siger borgmesteren.