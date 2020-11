Målfest i Brøndby endte med stort nederlag

Brøndby IF Futsal måtte endnu engang gå fra banen med et stort nederlag, men spillemæssigt er der stor fremgang at spore, mener cheftræner Alexandre de Santana. Foto: Robert Hendel

SPORT. Mål var der masser af, da Brøndby IF Futsal tog imod de danske mestre fra JB Futsal Gentofte. Desværre for Brøndby var det gæsterne, der fik puttet bolden flest gange i kassen i et yderst underholdende opgør

Af Robert Hendel

Brøndbys futsal-drenge fik ikke den bedste begyndelse på sæsonen i sidste uge mod Albertslund IF.

Det skulle der rettes op på i søndagens opgør mod de danske futsal-mestre fra JB Futsal Gentofte. Cheftræner Alexandre de Santana var dog optimistisk før kampen, og han kunne konstatere, at Brøndby var godt med i den første halvdel af kampen.

Opgøret startede dog skidt for Brøndby, som kom bagud efter blot to minutters spil. Louis Veis havde sidste fod på bolden efter et flot angreb, hvor gæsterne fik spillet Brøndby-forsvaret tyndt.

Hjemmeholdet lod sig dog ikke slå ud af den sløje start. Godt et minut senere var der bragt balance i regnskabet ved Morten Hauglund Larsen, og knap nok var bolden i spil igen, før Gentofte-keeper Nis Torgny Nonboe Andersenmåtte hente bolden ud af nettet igen efter en hurtig Brøndby-omstilling.

Føringen holdt i otte minutter, inden gæsternes Kevin Bjerre Jørgensen udnyttede en blunder i Brøndby-forsvaret. Minuttet senere var den gal igen. Denne gang var det Ibrahim Badran, der nettede for gæsterne.

Brøndby havde flere gode muligheder for at komme yderligere på tavlen i første halvleg, men det blev ikke til flere mål før pausen. Spillet var dog mærkbart forbedret i forhold til sidste uges kamp mod Albertslund.

Gæsterne var bedst i anden halvleg

I anden halvleg viste mestrene fra JB Futsal Gentofte, at de havde et gear mere end Brøndby. Efter tre minutter scorede Louis Veis til 2-4, og langsomt trak gæsterne fra Brøndby. Seks minutter senere var stillingen 2-6 til JB Futsal Gentofte.

Brøndby fik reduceret til 3-6, men det var det tætteste, hjemmeholdet kom på de suveræne gæster, der tog fra Stadionhal 1 med en sejr på 9-3.

Trods det store nederlag er der en masse positive ting at tage med fra kampen for Alexandre de Santana.

– Vi havde måske for meget respekt for dem i starten, men da vi kommer på 1-1 og 2-1 viser vi, at vi kan spille lige op med de bedste, hvis bare vi tror på det, sagde Brøndby-træneren efter kampen til Folkebladet.

Han er naturligvis ærgerlig over det store nederlag, men påpeger, at holdet stadigvæk mangler at blive spillet sammen.

– Mange af spillerne har ikke spillet futsal før, og de skal lige lære hinanden og systemet at kende, men i dag var det langt bedre end i første kamp, lød vurderingen fra Alexandre de Santana.

Blandt andet var spillet med bolden forbedret mærkbart i forhold til sidste uges afklapsning.

– Jeg tror, at vi kommer til at forbedre os yderligere i

de næste kampe. Vi har mødt to af de på papiret stærkeste hold nu og er i gang med at implentere et nyt system, sagde Brøndby-træneren.

Alexandre de Santana erkender, at 16 indkasserede mål i to kampe koster lidt på selvtilliden, men han tror på, at holdet rejser sig i næste uge på udebane mod FC Fjordbold.