Kopenhagen Fur lukker: 300 mennesker mister jobbet

Kopenhagen Furs ikoniske auktionshal fra 1963 skal finde ny anvendelse om et par år. Foto: Kopenhagen Fur

GLOSTRUP. En af Glostrups største private virksomheder med omkring 300 ansatte lukker i løbet af de kommende år, efter beslutningen om at aflive alle danske mink. Borgmesteren vil i dialog om fremtiden for området

Af Jesper Ernst Henriksen

Kopenhagen Fur er ejet af de danske pelsavlere. Med regeringens beslutning om at aflive alle danske mink, er fremtiden for den branche i Danmark i bedste fald usikker – formentlig ikke eksisterende. Derfor går Kopenhagen Fur ind i en kontrolleret nedlukning af virksomheden over de kommende år.

Det meddelte de torsdag aften i en pressemeddelelse.

– Bortfaldet af den danske minkproduktion betyder desværre, at ejergrundlaget forsvinder, og virksomhedens ledelse har derfor besluttet at likvidere selskabet og som følge heraf foretage en kontrolleret nedlukning over en periode på to til tre år. De værdier, som virksomhedens ejere, de danske minkavlere, har bygget op i selskabet gennem generationer, og som har gjort Kopenhagen Fur verdensledende, skal retmæssigt tilfalde ejerkredsen, som befinder sig i en helt usædvanlig svær situation. Vi kommer ikke til at drive virksomheden videre for de få for flertallets penge, siger Jesper Lauge, administrerende direktør i Kopenhagen Fur.

Fortsætter nogle år

Ifølge Kopenhagen Fur kommer driften det kommende år til at være nærmest normal. De regner med at få omkring fem millioner danske skind ind i løbet af de næste uger fra de raske farme uden for zonerne.

Skindene udbydes på fire planlagte auktioner i 2021 sammen med cirka 6 mio. skind på lager og et endnu ukendt antal millioner udenlandske skind.

– Vi er som virksomhed i drift og kigger ind i en helt normal salgssæson, hvor vi udbyder verdens bedste minkskind, som vi plejer. Vores sorterere står klar til at modtage skindene, og auktionsteamet er i fuld gang med planlægningen, siger Jesper Lauge.

Klar til omskoling

I Glostrup Kommune betyder beslutningen i første omgang, at jobcenteret er gået i dialog med Kopenhagen Fur om at hjælpe de cirka 300 ansatte videre i karriereren, for eksempel gennem omskoling af medarbejderne.

– Det er en frygtelig kedelig situation, men det er ikke noget, vi lokalt kan ændre. Det vi kan gøre, det er at prøve at hjælpe Kopenhagen Fur så godt hen ad vejen som muligt. De har stadig sortering af skind, så der kan gå et par år, før det slår igennem fuldt ud. Vores jobcenter er i kontakt med den relevante afdeling på Kopenhagen Fur. Jeg har også fra Københavns beskæftigelsesborgmester fået tilsagn om, at de meget gerne vil hjælpe til, siger borgmester John Engelhardt (V).

Der er ikke endnu overblik over, hvor mange af Kopenhagen Furs medarbejdere, der bor i Glostrup.

Dialog om arealet

Grunden Kopenhagen Fur ligger på er cirka otte hektar (80.000 kvadratmeter) stor. Den nuværende lokalplan er lavet specifikt til Kopenhagen Fur.

Lokalplanen er ’udarbejdet for at sikre langsigtede udviklingsmuligheder for Kopenhagen Fur.’ Da det ikke længere vil være nødvendigt, vil der på et tidspunkt skulle vedtages en ny lokalplan for området. Her er politikerne i Glostrup klar til at gå i dialog om mulighederne.

– Vi vil gå i dialog, når man på et tidspunkt fra Kopenhagen Furs side har nogle ideer. Lige nu har de meget travlt med at prøve at redde stumperne. Vi skal have en dialog om, hvad man kan gøre lokalplansmæssigt og hvad de har af forestillinger om, hvad området skal bruges til, siger borgmester John Engelhardt.