Konservative genopstiller spidskandidat

Dan Kornbek Christiansen er igen spidskandidat for konservative. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Medlem af kommunalbestyrelsen, Dan Kornbek Christiansen, er valgt som spidskandidat for Konservative i Glostrup til kommunalvalget i november 2021. Her vil der blandt andet være fokus på børn og unge

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved kommunalvalget i 2017 kom Det Konservative Folkeparti tilbage i kommunalbestyrelsen i Glostrup med spidskandidat Dan Kornbek Christiansen.

Han skal ved kommunalvalget næste år forsøge at genvinde posten, har medlemmerne af konservative i Glostrup vedtaget.

– Jeg er virkelig glad og stolt over, at medlemmerne har genvalgt mig og bakker op om den politiske linje, som jeg har stået for i kommunalbestyrelsen med ønske om et bredt samarbejde, siger Dan Kornbek Christiansen.

Børn og unge

Partiet vil til valget have fokus på børn og unges plads i byen.

– En by, hvor der er god plads til børn og unge, er en by, hvor der er plads til alle, siger Dan Kornbek Christiansen og fortsætter:

– Konservative vil gå foran og bidrage til, at det er trygt og udviklende at være barn og ung i Glostrup. Det handler blandt andet om, at der skal være gode muligheder for at blive klogere og dygtigere gennem leg, læring, og uddannelse. Derfor er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med veluddannet personale til at tage sig af vores børn både i daginstitutionerne og i Glostrup Skole.

Han vil have fokus på, at unge kan få let adgang til gode uddannelser, studie- og eftermiddagsjob samt en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Det skal være sjovt at vokse op i Glostrup, og derfor skal kommunen investere meget mere i idræt, kultur og fritid, samtidig med, at vores ungdoms- og musikskole skal styrkes markant, siger han.

Konservative vil på et møde i december fremlægge et oplæg til kampagnen frem mod valget. Her vil de også starte processen med at finde flere kandidater til kommunalvalget.