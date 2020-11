Konservativ politisk stammedans: Helt alene – og rundt på gulvet

Glostrup-borgmester John Engelhardt (V). Arkivfoto: Robert Hendel

DEBAT.

Af John Engelhardt (V), Borgmester i Glostrup

Først vedtager et flertal med Konservative (Venstre stemmer imod) at bruge rigtig mange millioner skattekroner til et såkaldt medborger- og foreningshus, vel vidende, at fraflytning fra Fritidscentret nødvendigvis må udhule mulighederne for Cafe Fri.

Så konstaterer vi, at Konservative ikke finder sagen vigtigt nok til at stille forslag til sagen ved budgetbehandlingen. Dernæst opsætter Konservative imod alle love og regler løbesedler op i Fritidscentret, hvor teksten skræmmer sårbare borgere i beskæftigelsestilbud, så forvaltningen er nødt til at gøre en ekstra indsats for at rette op på det.

Og nu kommer så dette læserbrev, hvor Konservative først – helt løgnagtigt – skyder alle andre i skoene, at de vil lukke Cafe Fri, og så benytter lejligheden til at fremstå som frelseren fra den konservative Himmel!

Her anklager Konservative tilmed forvaltningen (som ikke kan forsvare sig) for dårlig forvaltningsskik.

Hvis det var ”vild med Dans”, ville det være et rundt nul i stilkarakter.

I Venstre vil vi i øvrigt arbejde for at skabe fornyet liv efter at et alternativt flertal har ”lukket og slukket” for musik og foreningsaktiviteter i Fritidscentret.

Ved udvalgsbehandlingen blev forvaltningen i øvrigt bedt om at se på andre opgaver, som Café fri kan bidrage til, således at vi ikke udvander tilbuddet. Det arbejde ser Venstre frem til.