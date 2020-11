Jobcenteret bliver mere digitalt

Brøndby Kommunes jobcenter har i coronatiden brugt tiden til at tage digitale kvantespring. Det skal gøre det lettere for borgene at kommunikere med jobcenteret, lyder det fra Martin Møller, som er leder af Jobteam Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune er blandt de første på Sjælland til at tilbyde et digitalt værktøj, der skal gøre kontakten med jobcenteret mere fleksibel

Af Robert Hendel

Brøndby Kommune er blandt de første på Sjælland, der tilbyder et komplet digitalt jobsøgnings- og vejledningsværktøj, som ledige kan bruge i alle døgnets 24 timer. Løsningen skal supplere samtaler med jobcenteret, og i nogle tilfælde kan løsningen også erstatte samtalen

Med nedlukningen af samfundet på grund af corona-epidemien blev beskæftigelsesindsatsen suspenderet, og medarbejderne i jobcenteret sendt hjem for at arbejde.

Det betød blandt andet, at indsatsen for ledige udelukkende kunne foregå digitalt eller telefonisk. Imidlertid fik medarbejderne i jobcenteret mulighed for at tænke anderledes og se på muligerne for at udnytte de digitale platforme til at hjælpe ledige borgere tættere på et arbejde.

– Det skal være lettere for den enkelte at søge viden om jobsøgning, når behovet opstår, forklarer Martin Møller, som er leder af afdelingen Jobteam i Brøndby Kommune, der blandt andet hjælper de forsikrede ledige i arbejde.

I forvejen er beskæftigelsesindsatsen præget af en høj grad af digitalisering. Ledige borgere skal tjekke jobforslag, dele cv med potentielle arbejdsgivere og registrere jobsøgning i en ’Joblog’ via jobnet.dk. Derudover skal de ledige også selv booke samtaler med jobcenteret via samme system.

– De aktiviteter og samtaler, som det kommunale jobcenter administrerer, er imidlertid traditionelt foregået ved fysisk fremmøde, enten på jobcenteret eller hos anden aktør, og det er dét, vi nu vil gøre op med, forklarer Martin Møller.

Digitalt jobcenter

Netop arbejdet med de digitale løsninger har ført til, at jobcenteret hos Brøndby Kommune har investeret i it-systemet ‘Det Digitale Jobcenter’.

Det består af en række web-moduler med emner inden for eksempelvis cv, ansøgning, jobsamtale, Linked In, motivation mv., og det er derfor let for den ledige og jobcentermedarbejderen at sætte ind, der hvor det giver mest mening for den enkelte borger.

Via online-modulerne kan den ledige borger forberede sig før mødet med jobcenteret og efterfølgende kan arbejde videre i modulerne ud fra de konkrete ting, som er blevet aftalt. Samtidig kan den ledige tilgå værktøjet, når behovet for vejledning opstår hos den enkelte borger.

Den ledige kan til enhver tid tilgå alle modulerne via computeren eller en app på telefonen, og det skulle derfor blive lettere for den enkelte at søge viden om jobsøgning, når der er behov for det.

– Vi er lige som 7-eleven. Vi har altid åbent, og vi har altid en masse gode varer på hylden, som du lige står og mangler, fortæller Martin Møller.

I første omgang bliver tilbuddet rullet ud til de mest ressourcestærke ledige, men det er planen, at det på længere sigt også bliver spredt ud til flere af jobcenterets målgrupper.