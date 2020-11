Ivrige cyklister fik pokalen

5.B fik en gavecheck på 3.000 kr. til klassekassen.

VALLENSBÆK. 5.B fra Vallensbæk Skole var den mest cyklende klasse under kampagnen Alle Børn Cykler

Af Jesper Ernst Henriksen

Eleverne i 5.B på Vallensbæk Skole havde fået at vide af deres lærer, at de skulle ud at gå en tur – hvilket sådan set også var rigtigt. Men først skulle de lige forbi skolens hovedindgang, hvor de blev modtaget af borgmester Henrik Rasmussen, politikommissær Claus Stoltenberg og to repræsentanter fra Cyklistforbundet, Mogens Eliasen og Mogens Sørensen.

Klassen er nemlig årets vinder af Alle Børn Cykler, som går ud på at cykle mest muligt under kampagneperioden. Hele 86 % af de mulige dage cyklede klassen – og de brugte oven i købet cykelhjelm 100 procent af gangene.

Borgmester Henrik Rasmussen overrakte en gavecheck på 3.000 kr. til klassekassen. Pengene skal gå til ekstra forkælelse på klassens hyttetur til foråret.

Politikommissær Claus Stoltenberg er chef for færdselsafdelingen fra Vestegnens Politi. Han gav nogle gode råd om cykling og at man for eksempel skal huske cykellygter her i den mørke tid.

Endelig fik eleverne overrakt medaljer og en pokal af Mogens Eliasen fra Cyklistforbundet.

Alle Børn Cykel-kampagnen arrangeres af Cyklistforbundet i samarbejde Trygfonden og afholdes i et samarbejde mellem kommunen, elever, lærere og politiet.