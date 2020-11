Hatten er tilbage på ikonisk mølle

Brøndbyvester Mølle er i gang med at blive renoveret. Nu er møllehatten kommet retur, og snart har den 132 år gamle mølle også fået sine vinger igen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyvester Mølle har fået sin hat tilbage efter en omfattende restaurering

Af Robert Hendel

Den gamle mølle i Brøndbyvester har fået sin hat igen.

I juli blev den taget af i forbindelse med, at møllen skulle restaureres, efter at det 132 år gamle vartegn for kommunen blandt andet har haft problemer med vand, der trænger ind gennem taget.

Sidste sommer mistede den vingerne, da de var blevet så slidte og porøse, at det ikke ville være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade dem hænge. Nu er der dog udsigt til, at møllen snart får sine vinger igen.

Oprindeligt skulle arbejdet med møllen først være afsluttet i 2022, men Brøndby Kommune forventer, at restaureringen af bygningen fra 1888 er færdig senere i år.

Brøndbyvester Mølle, der blev overtaget af kommunen i 1967, bliver i dagligdagen passet af otte frivillige i Brøndbyvester Møllelaug, son også går under navnet Melormene.