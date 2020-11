Gør daten til noget særligt

SPONSORERET INDHOLD: Taler man om kærlighed og romantik så er der særligt to lande der har oftest skal stå som rammen for det hele. Frankrig og Paris plejer traditionelt at få førstepladsen men dens konkurrent har nu altid været Venedig i Italien med gondolerne der sejler ned langs kanalerne.

Kommer det til spisesteder vil et flertal måske dog foretrække Italiensk mad. Dette kan forklares ud fra flere måder. Den første er enkeltheden. Om man skal spise ude eller lave det til en romantisk aften derhjemme, så kan de fleste finde en Italiensk opskrift der kan skabe stemning, men noget andet er hvor let det lyder når man bare tager ned på byens bedste restaurant i København og snupper en pizza eller en lækker pastaret til.

Let at deles.

Når man sidder der på en af de bedste restauranter i København og nyder stemningen, bylivet under aftenhimmelen og snakker sammen, mens man ser hinandens menuer komme ind, så kan man godt blive nysgerrig for hvor godt den andens mad er. Man sidder og hører på hvor godt det er, mens det også ser vidunderligt ud, og man får lidt lyst til at smage.

Sidder man der med en god bøf med sovs, kartofler og en salat, så vil man gerne have lidt af det hele med og det kan være noget at et virvar at skulle deles om dette. Her er både pastaretter og pizzaer et godt eksempel på mad der er let at dele. Man skær blot et snit af sin pizza med lidt fyld eller skovler en enkelt ske spaghetti carbonara over på den andens tallerken og de får med en simpel bid lidt af det hele fra retten.

Fordi maden er så nem at være fælles om, så kommer man til at føle en større form for nærhed og nærvær trods for at man holdes væk fra hinanden pga. et bord.

Bringe stemningen med hjem

Ligesom man kan lave italiensk mad selv ganske let, så kan man også være smart og bestille mad fra det lækreste sted i byen og bringe det med hjem sammen med en god vin og virkelig spice hjemmet op så det skriger af romantik og date uden at være for meget.

Særligt hvis man er typen der er glad for pizza, så er det pærelet at anrette den bestilte mad på en tallerken så det stadig får en tone af at man spiser ude, men hvor man kan fjerne det mere højtidelige om at sidde korrekt og nyde vinen på en særlig måde, og i stedet tilføje sin egen personlige tolkning af hyggelig, så hele daten dermed også bliver mere personlig og mindre normal med højere kvalitet end andet.