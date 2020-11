Gode råd til hjemmearbejde

SPONSORERET INDHOLD: Mange mennesker i Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og resten af Danmark er i øjeblikket tvunget til at arbejde hjemme på grund af Covid-19. Situationen er på ingen måde ideel, men der er ikke meget at gøre, indtil der en dag er en vaccine på markedet.

Indtil da må vi væbne os med tålmodighed og få det bedste ud af det. Og hjemmearbejde har bestemt også sine fordele! Men det kæver, at du gør noget ekstra for at få det til at fungere. Det kan du læse mere om i denne guide.

Tag hånd om dit udseende

Når man arbejder hjemme, er det let at flytte ind i sine joggingbukser permanent. Det er imidlertid ret svært at være produktiv i hyggetøj, og derfor kan du med fordel gøre lidt ud af dit udseende, mens du sidder derhjemme. Selvom det måske kan virke overflødigt at bruge tid på ting som vippeserum og neglelak, når man ikke skal ind på kontoret, så kan det gøre underværker for din mentale tilstand. Det sørger nemlig for, at du kommer ud af sengen og i godt i gang med dagens opgaver. Køb alt til negle og vipper hos NR Kosmetik.

Træning

I perioder med hjemmearbejde er træning vigtigere end nogensinde. Det er ikke sundt at sidde foran computeren hele dagen, og derfor er det vigtigt, at du sørger for at komme ud og bevæge dig. Du behøver ikke løbe maratoner eller lave komplicerede træningsprogrammer, for en hurtig cykeltur eller noget yoga kan også gøre underværker. Det handler om at finde en rutine, der passer til dig og så holde fast i den. På den måde holder du din krop i gang uden at blive træt og sløv.

Indret et hjemmekontor

Det kan godt være rigtig svært at holde koncentrationen derhjemme, hvor der er fyldt med forskellige fristelser. Derfor handler det om at tage din mentalitet på arbejdspladsen med hjem, og det kan du bl.a. gøre ved at indrette et hjemmekontor. Du behøver ikke have et separat rum til computer osv., for et lille hjørne af din stue eller soveværelse kan sagtens bruges. Det vigtigste er, at du finder en måde at adskille arbejde fra fritid. På den måde ved du, at når du sidder ved dit lille hjemmekontor, så er det tid til at arbejde, mens du kan slappe af i sofaen bagefter.

Pas på med sociale medier

Sociale medier kan være noget af en tidsrøver, og det er man nødt til at være opmærksom på. Det er derfor en rigtig god idé, hvis du finder en måde at sørge for, at du holder dig helt væk fra Facebook, Instagram osv., når du arbejder. Dette kan du for eksempel gøre ved at installere et program på din computer og telefon, der simpelthen blokerer for adgangen til specifikke hjemmesider. Du kan bl.a. sørge for, at du ikke kan gå på Netflix og YouTube i et bestemt tidsrum. Så kan du altid se serier og tjekke de sociale medier, når din arbejdsdag er slut, og det er tid til afslapning.